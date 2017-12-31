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Yunan akademisyenden Erdoğan'a: Fevkalade bir iş çıkarıyor

AA |  31 Aralık 2017 Pazar - 11:46 | Son Güncelleme : 31 12 2017 - 12:29

İngiltere'de yaşayan Yunan asıllı Müslüman akademisyen Hamza Tzortzis, "Allah bu samimi yöneticileri korusun ki dünya barışı ve adaleti sağlansın. Benim gördüğüm kadarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan fevkalade bir iş çıkarıyor. Yapmamız gereken şey güç sahibi her türlü insanın adalet, barış ve eşitlik sağlamaları için dua etmek" dedi.


Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul Temsilciliğince düzenlenen  "Birlik" konulu konferansa katılmak üzere geldiği İstanbul'da AA muhabirine  konuşan Tzortzis, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" tanıma  kararına değinerek, bundan daha kötü durumların bulunduğunu söyledi.
 
Tzortzis, "Trump kim ki ülkelerin başkentlerini tayin ediyor?  Endişelenmemiz gereken mesele bu değil, Kudüs yıllardır işgal ediliyor, buna  yoğunlaşmalıyız." ifadelerini kullandı.
 
Birkaç yıl önce Kudüs'e gittiğini güvenlikten geçerken kendisine  silahlar doğrultulduğunu kaydeden Tzortzis, "Kendimi çok güçsüz hissettim ve  ağlamaya başladım. Fakat fark ettiğim başka bir şey bu zalimlerin içlerinde büyük  korku ve endişe barındırdıkları oldu." şeklinde konuştu.
 
Trump'ın açıklamalarına itibar edilmemesi gerektiğini, onu ciddiye  almayacaklarını söyleyen Tzortzis, "Bizim kendi değerlerimiz var, biz kötülüğe  iyilikle karşılık veririz. Trump'ı değil, dininizi ciddiye alın, onu görmezden  gelin. Asıl kalbinizi ve eylemlerinizi doğrultmaya yönelin ve her şey herkes için  iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.
 
'Erdoğan  Fevkalade bir iş çıkarıyor'
Tzortzis, Türkiye'ye davet edilmenin onur verici olduğunu, Türkiye'yi  çok sevdiğini vurguladı.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük saygı duyduğunu dile  getiren Tzortzis, şunları kaydetti:
 
"Allah bu samimi yöneticileri korusun ki dünya barışı ve adaleti  sağlansın. Benim gördüğüm kadarıyla Erdoğan fevkalade bir iş çıkarıyor. Yapmamız  gereken şey güç sahibi her türlü insanın adalet, barış ve eşitlik sağlamaları  için dua etmek."
 
Hamza Tzortzis, insanları İslam'a davet etmenin onur verici olduğunu  belirterek, "Bu hak edilen bir şey değil, Allah'ın bir nimetidir. Bazen bu  pozisyonu çok çalışarak, Allah'a layık olarak hak etmemiz gerektiğini  düşünüyoruz. Ama öyle değil, Allah'ın bize ihtiyacı yoktur, biz ona ihtiyaç  duyarız. Bu yolda en ufak bir samimiyetle yürüyebiliyor olmak bile çok büyük bir  nimettir." dedi.
 

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Hamza Tzortzis Erdoğan Yunan
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