23 Ocak 2018 Salı
İSTANBUL 
5°C / 2°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.392 0.99 EURO 4,6450 0.37
USD 3,7810 0.17 ALTIN 162,090 0.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yunan Adalet Bakanı'ndan darbecilere ilişkin açıklama

AA |  23 Ocak 2018 Salı - 17:43 | Son Güncelleme : 23 01 2018 - 17:43

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin Türkiye'nin talebi halinde Yunanistan'da yargılanmalarının mümkün olduğunu söyledi.


Kontonis, Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar ile beraberindekileri,  Yunanistan Adalet Bakanlığında kabul etti.
 
Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Kontonis, görüşmelerin yapıcı  bir atmosferde geçtiğini belirterek, "Büyük bir samimiyetle bakanlıklar  arasındaki ilişkileri görüştük. Askıda kalan konuları ele aldık. Adalet makamları  arasında iş birliği konuları da ele alındı." dedi.
 
Kontonis, FETÖ darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçarak iltica  talebinde bulunan firari askerlere ilişkin, "Tarafımızdan meselenin hukuksal  çerçevesi masaya konuldu. Türk temsilcilerin meseleyi tam olarak kavradıklarını  düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
 
Sekiz darbecinin Türkiye'ye iadesi konusunda Yunanistan Yüksek  Mahkemesinin son kararı verdiğini dile getiren Kontonis, bu kararın darbecilere  yönelik suçlamalara değil, Türkiye'deki mevcut duruma yönelik bir karar olduğunu  kaydetti.
 
Kontonis, darbecilerin Yunanistan'da yargılanmaları hakkındaki soruyu,  "Bu konuda ne yapacakları, Türk tarafına bağlı. Bu konudaki imkanlar toplantıda  açık bir şekilde dile getirildi.  Yunan Ceza Kanunu'nda buna yönelik maddeler yer  almakta. Bu kapsamda gerekli girişimlerde bulunmak Türk tarafının elinde."  şeklinde cevapladı.
 
Öte yandan Kontonis,   Türkiye'den gelen resmi daveti kabul ettiğini  belirterek, Ankara'ya bir ziyarette bulunacağını söyledi.
 
Adalet Bakan Yardımcısı Uçar, Kontonis ile görüşmesinden önce  Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Yaşar Halit Çevik ve bakanlık yetkilileriyle ilk  olarak Yunanistan Adalet Bakanlığı Genel Sekreteri Dimitros Papaspirou  başkanlığındaki Yunan heyeti ile bir araya geldi.
 
  
 
 
 
 
 

ETİKETLER

Stavros Kontonis yunanistan darbeci iade yargılama
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.