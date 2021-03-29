Yumurtalığından 20 kilo kitle çıkarıldı

Uzun zamandır karın ağrısı ve şişkinlik rahatsızlığı bulunan Havva Yılmaz şikayetlerinin artması üzerine Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yılmaz, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Muhammet Serhat Yıldız'a gelerek muayene oldu. Yapılan muayenede hastanın sağ yumurtalığında yaklaşık 40 santimetre çapında 20 kilogramlık bir kitle tespit edildi. Op. Dr. Yıldız, ALKÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Meral Tuğba Çimşir ve Op. Dr. Büşra Yıldız ile görüşerek hasta Havva Yılmaz'ın durumunu değerlendirip operasyon kararı aldı. Yapılan başarılı operasyon sonucu Havva Yılmaz'ın yumurtalığındaki kitle çıkarıldı.

'BAŞARILI BİR İŞ ÇIKARDIK'

Op. Dr. Muhammet Serhat Yıldız, "Havva Hanım’a yapılan tetkikler sonucunda abdominal bir kitle gördük. Hastamızın onayını alarak doktor arkadaşlarla ameliyat kararı aldık. Kitlenin büyüklüğü ve yeri nedeniyle operasyonun zorlu geçeceğini biliyorduk. Başından beri doğru kararlar alarak başarılı bir iş çıkardık" dedi.

'HASTAYI SAĞLIĞINA KAVUŞTURDUĞUMUZ İÇİN ONURLU VE GURURLUYUZ'

Ameliyat sonrası hastayı serviste ziyaret eden Dr. Öğr. Üyesi Çimşir, "1,5 saat süren ameliyatımız oldukça başarılı geçti. Kendisini sağlığına kavuşturduğumuz için onurlu ve gururluyuz" diye konuştu.

'YÜKÜMÜ ARTIK TAŞIYABİLİYORUM'

Sağlığına kavuştuğu için doktorlara teşekkür eden Havva Yılmaz da şunları söyledi:

"Böyle bir durumla karşılaşacağımı tahmin etmiyordum. Kilo aldım zannediyordum. Doktorlarım sayesinde yeniden hayata tutundum. Yükümü artık taşıyabiliyorum. Kilolarımdan ve ağrılarımdan bir anda kurtuldum. Herkese teşekkür ederim."