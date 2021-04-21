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Yumurta fiyatlarına zam gelecek mi? Açıklama yapıldı

AA |  21 Nisan 2021 Çarşamba - 14:28 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 14:28

Yumurta fiyatlarına ramazan ayında zam yapılacağı konuşuluyordu. Açıklama yapıldı. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, besleyiciliği nedeniyle sahurda tüketilen ve talebi artan yumurtaya zammın söz konusu olmadığını bildirdi.


Yumurta fiyatlarını değerlendiren Afyon, ramazanda artan  yumurta tüketiminin 365 güne yayılmasını istediklerini söyledi.
 
Sektör olarak sık sık yumurta fiyatlarının yüksek olduğu iddiasıyla  karşı karşıya geldiklerini belirten Afyon, "ramazan fırsatçılığı", "yumurta  yüksek fiyata satılıyor" suçlamalarının üreticileri üzdüğünü dile getirdi.
 
Şu anda yumurtanın marketlerde makul seviyede satıldığını aktaran  Afyon, "Yumurtanın maliyetin biraz üstü olan rakamdan nakliye, ambalaj, yüzde 7  KDV, market karı konulduktan sonra marketlerde tüketiciye 95 kuruş-1 liradan  satılması normaldir. Bu, beyaz 'L' yumurta için geçerlidir. 63-72 gram  ağırlığındaki bu yumurtanın halka gelişi 1 lira seviyesindedir. Sarı yumurtada  üretim maliyeti daha yüksek olduğu için yüzde 10-15 daha pahalıya satılabilir.  Organik yumurtaların fiyatı farklı olabilir, gezen tavuk yumurtasına tüketici  rağbet gösteriyorsa onun da fiyatı farklı olabilir." diye konuştu.
 
Afyon, yumurtanın üreticiye 55-56 kuruşa mal olduğunu, son ayda  üreticiden çıkan yumurta fiyatının 45-42 kuruşa kadar düştüğünü belirtti.
 
 Yumurta üreticilerinin 2020 yılını yüzde 12 zararla kapattığını  aktaran Afyon, "Bu zarardan çıkış fiyatlarımız zam olarak algılandı. Yumurtaya  zam gelmesi söz konusu değildir. Sadece maliyet seviyesinde seyrediyoruz. Son  1,5-2 aydır fiyatlarımız sabit." diye konuştu.
 
Türkiye, dünyada yumurta üretiminde 7'nci sırada
 
Afyon, Türkiye'nin dünya yumurta üretiminde 7'nci sırada olduğunu,  2020 yılında yumurta ihracatında ise 3. sırada yer aldığını kaydetti.
 
Türkiye'de yıllık 22 milyar yumurta üretildiğini aktaran Afyon, şöyle  konuştu:
 
 "Türkiye, yumurta ihracatında söz sahibi bir ülke. Yumurta ihracatının  Orta Doğu ve Körfez bölgesinde yoğunlaşması bütün dünyanın ilgisini buraya  çekiyor. Bu bölgelere en yakın pazar biziz. Bir handikabımız var, rakibimiz  ülkelerin ham madde üreticisi olması ve ham maddelerimizi bu ülkelerden temin  etmemiz bizi rekabetçi olmaktan çıkarıyor. Bu bölgelerde yumurta fiyatını Türkiye  belirliyor. Biz bu yumurtayı ihracata göndermezsek fiyatlarımızın düşeceği  doğrudur lakin bir-iki ay ucuz yumurta yemek karşılığında bizim dünya  sıralamasında ihracatımızın kapanması söz konusudur. Bizim ihracatımız iç  üretimin emniyet sibobudur."
 
  
 

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