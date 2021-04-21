Yumurta fiyatlarına zam gelecek mi? Açıklama yapıldı

Yumurta fiyatlarını değerlendiren Afyon, ramazan da artan yumurta tüketiminin 365 güne yayılmasını istediklerini söyledi.

Sektör olarak sık sık yumurta fiyatlarının yüksek olduğu iddiasıyla karşı karşıya geldiklerini belirten Afyon, "ramazan fırsat çılığı", "yumurta yüksek fiyata satılıyor" suçlamalarının üreticileri üzdüğünü dile getirdi.

Şu anda yumurtanın marketlerde makul seviyede satıldığını aktaran Afyon, "Yumurtanın maliyetin biraz üstü olan rakamdan nakliye, ambalaj, yüzde 7 KDV, market karı konulduktan sonra marketlerde tüketiciye 95 kuruş-1 liradan satılması normaldir. Bu, beyaz 'L' yumurta için geçerlidir. 63-72 gram ağırlığındaki bu yumurtanın halka gelişi 1 lira seviyesindedir. Sarı yumurtada üretim maliyeti daha yüksek olduğu için yüzde 10-15 daha pahalıya satılabilir. Organik yumurtaların fiyatı farklı olabilir, gezen tavuk yumurtasına tüketici rağbet gösteriyorsa onun da fiyatı farklı olabilir." diye konuştu.

Afyon, yumurtanın üreticiye 55-56 kuruşa mal olduğunu, son ayda üreticiden çıkan yumurta fiyatının 45-42 kuruşa kadar düştüğünü belirtti.

Yumurta üreticilerinin 2020 yılını yüzde 12 zararla kapattığını aktaran Afyon, "Bu zarardan çıkış fiyatlarımız zam olarak algılandı. Yumurtaya zam gelmesi söz konusu değildir. Sadece maliyet seviyesinde seyrediyoruz. Son 1,5-2 aydır fiyatlarımız sabit." diye konuştu.

Türkiye, dünyada yumurta üretiminde 7'nci sırada

Afyon, Türkiye'nin dünya yumurta üretiminde 7'nci sırada olduğunu, 2020 yılında yumurta ihracatında ise 3. sırada yer aldığını kaydetti.

Türkiye'de yıllık 22 milyar yumurta üretildiğini aktaran Afyon, şöyle konuştu:

"Türkiye, yumurta ihracatında söz sahibi bir ülke. Yumurta ihracatının Orta Doğu ve Körfez bölgesinde yoğunlaşması bütün dünyanın ilgisini buraya çekiyor. Bu bölgelere en yakın pazar biziz. Bir handikabımız var, rakibimiz ülkelerin ham madde üreticisi olması ve ham maddelerimizi bu ülkelerden temin etmemiz bizi rekabetçi olmaktan çıkarıyor. Bu bölgelerde yumurta fiyatını Türkiye belirliyor. Biz bu yumurtayı ihracata göndermezsek fiyatlarımızın düşeceği doğrudur lakin bir-iki ay ucuz yumurta yemek karşılığında bizim dünya sıralamasında ihracatımızın kapanması söz konusudur. Bizim ihracatımız iç üretimin emniyet sibobudur."