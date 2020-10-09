Çağla Şikel’in konuk olduğu Armağan Çağlayan'ın YouTube programında kız bebeği olmasını istediği için yumurta dondurma işlemini yaptırdığını açıklamasının ardından yumurta dondurma işlemi nasıl yapılır? Yumurtalar ne kadar süreyle saklanabilir? Yumurta dondurma işlemi SGK tarafından karşılanıyor mu? sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte Yumurta dondurma işlemi hakkında merak edilenler...

Yumurta dondurma işlemi ilk olarak kanser ve yumurtalık tümörü gibi tedavisi yumurtalıklara zarar verebilecek hastalık durumlarında kullanılmaya başlandı. Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi, radyoterapi gibi tedavilerin yumurtalara zarar vermesi nedeniyle uygulanmaya başlanan yumurta dondurma işlemi günümüzde daha çok ilerleyen yaşına rağmen henüz evlenmeyen kadınlar tarafından başvurulan bir yöntemdir. Öte yandan yönetmeliklerde yapılan son değişiklikle ailesinde erken menopoz öyküsü olan ya da yumurtalıkları zayıfladığı tespit edilen kadınların da bu işlemi yaptırmasına izin verilmektedir. Peki, yumurta dondurma işlemi nasıl yapılıyor, ne kadar süreyle saklanabilir? Yumurta dondurma işlemini devlet SGK karşılıyor mu?

YUMURTA DONDURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

İşlem yumurta toplama aşamasına kadar tüp bebekle aynı. Adet başından itibaren verilen ilaçlarla yumurtalar büyütülüyor. Ortalama 10-12 gün sürüyor. Bu sürede 3-4 kere yumurtaların takibi için bir kere de yumurta toplanması için gelmek gerekiyor.Yumurta dondurma ile ilgili en önemli sorun, kadınların bu yönteme geç başvurmaları. 37 yaşından sonra yapılan dondurmalarla canlı çocuk sahibi olma oranı yaşla birlikte düşüyor. Bu nedenle geç kalmamak gerekiyor.

Kadın üreme hücresi olan yumurta hücreleri çeşitli ilaçlarla önce geliştiriliyor sonra, küçük bir cerrahi işlemle olgun olan yumurtalar toplanılıyor. Dondurma işlemi son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle, vitrifikasyon denilen işlemle yapılyor.

YUMURTA DONDURMA İŞLEMİNİ SGK KARŞIYOR MU?

Kadınlarda üreme hücreleri ve gonad dokularının saklanmasını gerektiren tıbbi zorunluluklar gereğince yumurta dondurma yapılabilir. Eskiden sadece yumurtalıkların alınmasını gerektiren ameliyatlar ve kanser hastası kadınlar kemoterapi görmeden önce yumurtalarını dondurabilirken şimdi düşük yumurtalık rezervi olup henüz doğurmamış ve ailesinde erken menopoz riski olanlar da faydalanıyor. Uygulama devlet hastanesinde de yapılıyor SGK sadece kanser hastalarının yumurta dondurma işlemini karşılıyor.

YUMURTALAR NE KADAR SÜREYLE SAKLANABİLİR?

Türkiye’deki yasal düzenlemeler, yumurtaların sadece 5 yıl donmuş olarak kalmasına izin veriyor.