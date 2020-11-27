Yüksel Kocaman kimdir? Yargıtay üyesi seçilen Yüksel Kocaman nereli, kaç yaşında?

HSK, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıları İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman'ın aralarında bulunduğu 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti. Yüksel Kocaman kimdir? Yargıtay üyesi seçilen Yüksel Kocaman nereli?
YÜKSEL KOCAMAN KİMDİR?
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde, 5 Mayıs 1970 tarihinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Zonguldak Devrek’te tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
1998-2001 yılları arasında Pınarhisar Cumhuriyet Savcılığı, 2001-2003 yılları arasında Çatalzeytin Cumhuriyet Savcılığı görevinde bulundu.
2003 yılından itibaren sırasıyla Strateji Geliştirme Başkanlığı Tetkik Hakimliği, Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimliği, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.
2011 yılında Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne atandı.
31.10.2014 tarihinden 19.01.2017 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu.
19.01.2017 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.