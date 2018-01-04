Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları sürdürdüğü belirtildi, Ekiplerin yaptıkları çalışmalarda Yüksekova ilçesinde, PKK'lı bir teröristin güvenlik güçleriyle sağladığı irtibat sonucu belirlenen yere gelerek teslim olduğu belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.
Yüksekova'da güvenlik güçleri ile bağlantı kuran terörist teslim oldu
DHA | 04 Ocak 2018 Perşembe - 13:37 | Son Güncelleme : 04 01 2018 - 13:37