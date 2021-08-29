Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) yapıldı. Peki, YÖKDİL ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ÖSYM tarafındna düzenlenen 2021-YÖKDİL/2 bugün gerçekleştirildi. YÖKDİL saat 10.15'te başladı. Adaylara, çoktan seçmeli 80 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 180 dakika süre verildi. Sınav, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluştu.

YÖKDİL/2 Sınavı, İngilizce dilinde fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece sosyal bilimler alanında yapıldı.

Sınav, COVID-19 tedbirleri dikkate alınarak gerçekleştirildi.

YÖKDİL SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 21 Eylül'de açıklanacak.