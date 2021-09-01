Yükseköğretim Kalite Kurulu sözleşmeli personel alacak!

Yükseköğretim Kalite Kurulu bilgisayar mühendisi, endüstri mühendisi, teknik hizmet personeli ve büro personeli kadrolarında sözleşmeli personel alacak. Peki, Yükseköğretim Kalite Kurulu sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları…

Yükseköğretim Kalite Kurulu sözleşmeli personel alımı ilanı yayınlandı. İlana göre, bilgisayar mühendisi, endüstri mühendisi, teknik hizmet personeli ve büro personeli kadrolarında sözleşmeli personel alınacak. Başvurular 10 Eylül’de sona erecek.

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular dijital ortamda 1-10 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını 10 Eylül 2021 tarihi saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde YÖKAKKariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Özel Şartlar

KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle;

- Lisans Mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü, Ön Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü dikkate alınacak.

- Sadece bir unvan için başvuruda bulunulacak.

Genel Şartlar:

1.Başvuracak adaylarda özel şartlar ile 657 sayılı DMK’nın 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

2.Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3.Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.