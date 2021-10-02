Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 48 ilde 103 memur alacak!

Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatına, açıktan atama yoluyla 103 memur alacak. İlan Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, YSK'ya veri hazırlama kontrol işletmeni, şoför, ve zabıt katibi alınacak. Başvurular, 18 Ekim'de sona erecek. Peki, Yüksek Seçim Kurulu memur alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte YSK personel alımı başvuru şartları...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) duyurdu. Personel alınacak... YSK , 48 ilde açıktan atama yoluyla 103 memur alıyor. Başvurular elektronik ortamda alınacak. Veri hazırlama kontrol işletmeni, şoför, ve zabıt katibi alımı için başvurular 18 Ekim'de tamamlanacak. Peki, Yüksek Seçim Kurulu personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte YSK memur alımı başvuru şartları...

Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatına, 30.11.2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18.02.2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre (kadrolu) personel alınacak.

YÜKSEK SEÇİM KURULU (YSK) PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular 07 Ekim 2021 tarihinde saat 09.00’da başlayıp, 18 Ekim 2021 tarihinde mesai bitimi itibariyle (saat 17.00) sona erecek. Başvurular, Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde (https://www.ysk.gov.tr) yer alan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacak. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile posta veya diğer iletişim kanallarıyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Sözlü sınava, ilanda belirtilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türlerinden en yüksek puanı alan adaydan başlamak suretiyle ve ilk defa açıktan atama yapılacak kadro sayısının beş katı aday çağırılacak. Müracaatlar tamamlandıktan sonra, adaylar lisans mezunları için KPSSP3 puan türü, önlisans mezunları için KPSSP93 puan türü, lise mezunları için ise KPSSP94 puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak tek bir liste halinde puan sıralamasına tabi tutulacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Yüksek Seçim Kurulu personel alımında aranan şartlar şu şekilde:

Genel Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;

- Türk vatandaşı olmak,

- İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaşşartını taşımak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin

işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, düzeni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmak,

Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

- 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında; Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSS94 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak,

Özel Şartlar

- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Zabıt Katibi kadrolarına atanabilmek için; en

az lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) Enaz lise veya dengi okulmezunu olmak,

2) Geçerlilik süresi dolmamış B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

İŞTE YSK PERSONEL ALIMI YAPILACAK İLLER!