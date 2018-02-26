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Yüksek Mahkeme'den Trump'a ret

AA |  26 Şubat 2018 Pazartesi - 21:26 | Son Güncelleme : 26 02 2018 - 21:26

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin "çocuk yaşta ülkeye yasa dışı olarak getirilmiş yüz binlerce gencin sınır dışı edilmesini" talep eden kararı ile ilgili başvurusunu reddetti. Yüksek Mahkeme, yönetimin önce Temyiz Mahkemesi'ne başvurması gerektiğini belirtti


ABD Yüksek Mahkemesinin, Donald Trump yönetiminin  "çocuk yaşta ABD'ye yasa dışı olarak getirilmiş yüz binlerce gencin sınır dışı  edilmesini" talep eden kararı ile ilgili başvurusunu reddettiği bildirildi. 
 
Yüksek Mahkeme, başvuruyu ele almama kararıyla ilgili yazılı bir  açıklama yaptı.
 
Açıklamada, Trump yönetiminin, geçen hafta federal bir yargıç  tarafından ülke genelinde uygulaması durdurulan kararla ilgili öncelikle Temyiz  Mahkemesine başvurması gerektiğine vurgu yapıldı. Söz konusu kararın  uygulanabilmesi için ABD Adalet Bakanlığının öncelikle Temyiz Mahkemesine  başvurması bekleniyor.
 
700 bin gencin durumu belirsiz
 
ABD'de Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem (DACA) olarak  bilinen yasa kapsamında ülkeye yasa dışı olarak getirilmiş çoğu Latin kökenli  yaklaşık 700 bin gencin mart ayı başına kadar yasal durumlarını düzenlemeleri ya  da ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunan kararı eylül ayında imzalayan ABD  Başkanı Trump, sonraki açıklamalarında bu kişilerden belli koşulları sağlayanlar  için vatandaşlık imkanı sağlanacağını dile getirmişti.
 
DACA, ABD Kongresinde Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında henüz  çözülememiş bir sorun olarak beklerken, zamanı giderek daralan yüz binlerce  gencin akıbetiyle ilgili belirsizlik Amerikan kamuoyunda tartışılmaya devam  ediyor.
 
DACA programı 2012 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından  getirilmiş ve bu yolla söz konusu kişilere 2 yıllık çalışma izni ve diğer yasal  imkanlar sağlanmıştı.
 
Bu kararın anayasaya aykırı olduğunu savunan Trump yönetimi ise eylül  ayında DACA programını bitirme kararı aldığını açıklamış, geçen hafta San  Francisco federal bölge yargıcı William Alsup ise kararın yürütmesini  durdurmuştu.
 

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