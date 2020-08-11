Yüksek emekli maaşı nasıl alınır? Yüksek emekli aylığı için ne zaman dilekçe verilmeli?

Emekliliğe gün sayanların merak ettiği konuların başında 'Ne zaman emekli olurum? Emekli olursam ne kadar maaş alırım?' soruları geliyor. Emeklilik tarihi yaklaşanlar, daha yüksek emekli aylığı bağlatmak için dilekçenin yılbaşından önce mi sonra mı verilmesi gerektiğini araştırıyor. Yüksek emekli aylığı alabilmek için öncelikle yıl içinde yapılan emekli aylığı artışlarına bakmak gerekiyor. Peki, Yüksek emekli aylığı için ne zaman dilekçe verilmeli? Yüksek emekli maaşı nasıl alınır? İşte yüksek emekli maaşı almak için yapmanız gerekenler...

Emekli olma hayali kuran çalışanların emeklilik ile ilgili merak ettiği iki konu var. İlki ne zaman emekli olacakları, ikincisi ise ne kadar emekli maaşı alacakları. Emekliliğe gün sayanlar maaşlarını şimdiden hesaplamaya başladı. Emeklilik tarihi yaklaşanlar, daha yüksek emekli aylığı bağlatmak için dilekçenin yılbaşından önce mi sonra mı verilmesi gerektiğini merak ediyor. Yüksek emekli maaşı almak yıl içinde yapılan emekli aylığı artışlarının, o yıl için belirlenecek güncelleme katsayısından az mı çok mu olduğuna bağlıdır. Peki, Yüksek emekli aylığı için ne zaman dilekçe verilmeli? Yüksek emekli maaşı nasıl alınır? İşte yüksek emekli maaşı almak için yapmanız gerekenler...

Emekli aylığı bağlanırken, öncelikle kişinin çalışma yaşamı boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilen prime esas kazançları, dilekçenin verildiği yılın ocak ayındaki katsayı ile güncelleniyor.

Güncelleme katsayısı üzerinden hesaplanan tutara, yılın ilk yarısında emekli olanlarda ocak ayındaki enflasyon artışı, ikinci yarısında emekli olanlara da temmuz ayı enflasyon artışı yansıtılıyor. Örneğin aralık ayında dilekçe verirseniz emekli aylığınız öncelikle 2020 Ocak ayı itibarıyla hesaplanır. Bu hesaplamada en son güncelleme katsayısı 2019’a ait olduğu için 2019 yılı güncelleme katsayısı kullanılır. Hesaplanan bu tutara bu yılın ocak ayındaki yüzde 6.49 ve temmuz ayındaki yüzde 5.75 oranındaki enflasyon farkı eklenerek gelecek yıl ocak ayında bağlanacak emekli aylığı hesaplanır.

YÜKSEK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN NE ZAMAN DİLEKÇE VERİLMELİ?

Ocak ve temmuz aylarında emekli aylıklarına yapılan artış sırasıyla yüzde 6.49 ve yüzde 5.75 olurken, 2020 yıl sonu enflasyonu örneğin yüzde 9’da kalacaksa ve 2020 yılı büyüme rakamı eksi olacaksa emeklilik dilekçesini aralık ayında vermek gerekir.

Buna karşılık, örneğin 2020 yılı enflasyonunun yüzde 15, büyüme rakamının da yüzde 5 olacağı görülürse, bu durumda dilekçeyi ocak ayında vermeniz emekli aylığınızda yaklaşık yüzde 3’lük bir artış anlamına gelir. Sonuç olarak, karar verebilmek için yılın sonuna doğru rakamların netleşmesini beklemek gerekir.

Diğer taraftan emeklilik dilekçesi verirken kıdem tazminatı konusunu da dikkate alınmalıdır. Çünkü kıdem tazminatı tavanı her yıl ocak ve temmuz aylarında artırılıyor. Giydirilmiş aylık brüt ücretiniz 7 bin 117 liradan fazla ve çalışma süreniz de uzunsa aralık ayı yerine ocak ayında emeklilik dilekçesi vermek daha avantajlı olur.

YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?

Askerlik yapan erkek, doğum yapan kadın, yurtdışında bulunanlar için borçlanma hakkı var. Borçlanma yaparken dikkatli olunmalı. Eğer 2000 yılından önceki bir süreyi borçlanma imkanı varsa mutlaka bunu değerlendirin. Bütçeniz elveriyorsa tavandan borçlanın. Bu kapsamda borçlanma yapanların maaşlarında yüzde 70’e kadar artış oluyor.

Aylık hesaplanırken önce 2000 öncesi çalışmalara bakılıyor. Bu döneme ait çalışmalar değerlendirilirken sadece prim ve kazanç değil, yaş da aylığı etkiliyor. Kadınlar için 50, erkekler için 55 yaştan sonra çalışmaya devam edilen ‘her bir yıl’, emekli aylığını yüzde 1 artıyor. Kadınlar 55 yaşında emekli olursa, aylığı yüzde 5 daha yüksek bağlanır. 60 yaşını doldurursa artış yüzde 10’a çıkar.

SON 3,5 YILDA TAVANDAN BİLDİRİN

İster SSK ’lı olun ister Bağkur lu, son 3.5 yılda SGK ’ya tavandan (22 bin 72.50 liradan) kazanç bildirilirse, (geçmişi hep asgari ücret yatsa da) tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekli aylığı 15-20 lira artar. 3.5 yılda tavandan kazanç bildirenlerin maaşında 700-800 lira artış olabilir.

EK İŞİ SİGORTA PRİMİ

Ek işte çalışan çok ve bunların neredeyse tamamında ikinci iş için sigorta yok. İkinci sigortanın yararsız olduğu düşünülür. Ama ek iş için sigorta primi ödendiğinde SGK’ya bildirilen matrah artıyor ve emekli aylığı da yükselmiş oluyor.

GERÇEK MAAŞINIZ BORDRODA OLMALI

Emekli maaşını belirleyen en büyük etken aylık kazancınız. Dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin. Asgari ücretten gösterilmesine razı olmayın. Ayrıca düzenli nakit ödemeleriniz varsa (ikramiye, prim, kira yardımı...), bunların da brüt kazanca eklenmesini sağlayın.

BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞUNUZ KİŞİLERİ BELİRTİN

Emeklilik başvurusu yaparken doldurulan ‘Tahsis Formu’ndaki bakmakla yükümlü kişi hanesine ‘eş’, ‘çocuk’ gibi yakınları ekleyin. Maaş hesaplarken aylık bağlama oranını yükseltici etki yapacaktır.

HİZMET TESPİT DAVASI AÇILABİLİR

İşyerinde sigortanız yapılmadıysa, geç yapıldıysa veya kazancınız gerçek maaşınız üzerinden SGK’ya bildirilmediyse ‘hizmet tespit davası’ açma hakkınız var. Bu yönde haksızlığa uğrayan çalışanlara daha düşük aylık bağlanıyor.

SSK DAHA AVANTAJLI

SSK, emeklilikte çoğu zaman daha avantajlı. Bu nedenle Bağkur’dan SSK’ya geçiliyor. Özellikle 2000 öncesi kaydı olan Bağkurlu’ların SSK’ya geçmesi halinde emekli aylığı yüzde 15-20 daha yüksek bağlanıyor.

EK İŞ MAAŞ ARTIRIR

2.000 TL brüt ücretle çalışan kişi, ek iş olarak da aylık brüt 1.000 TL’lik bir iş yapıyorsa bu, kişinin alacağı emekli aylığını yüzde 50 oranında artıracak anlamına gelir. 500 TL kazançla ek iş yapıyorsa, aynı kişinin aylığı yüzde 25 artacak anlamına gelir. Bu artışlar, ek işin de SGK’ya bildirilmesi halinde mümkün.