Yüksek elektrik faturası ödemeyin! Hemen başvurun

Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Faturanız yüksek geliyorsa hemen başvurun. Elektrik faturanız 85 TL'nin üzerindeyse bu duruma bir çözümü var. Birçok abone farkında değil bu nedenle yılda neredeyse 4 fatura bedeli fazladan ödüyor. 85 liranın üzerinde elektrik faturası ödeyenlerin tedarikçisini değiştirme hakkı bulunuyor. Böylece hem ödenen teminat geri alınabiliyor ve yeni şirkete teminat ödenmiyor hem de 3-4 aylık fatura bedeli tüketicide kalıyor.

Elektrik fiyatlarına ekim başında yüzde 5,7’ye varan oranda zam geldi. Pandemi boyutunun yeniden artmasıyla birçok alanda evden çalışma yeniden artış eğilimine girdi. Bazı evlerde kombiler yanmaya başladı. Kasım ayında tüketim ve tabii ki fatura tutarları iyice artacak. Elektrik faturasındaki kabarmanın etkisini azaltmak için kullanım şeklinde değişiklik yapmanın yanı sıra, kullanım saatleri ve elektrik tedarik şirketi değiştirme gibi tedbirler de işe yarayabilir. Encazip.com’un belirlemelerine göre beyaz eşyalar, kullanılan elektriğin yüzde 61,8’ini tüketiyor. Yapılan hesaplardan hareketle siz de elektrik kullanımınızın saatlerine, fatura tutarınıza bakıp tasarruf edebilirsiniz. İşte yolları:

ZAMANA BAKIN

Kullanıcılar ya tek ya çok zamanlı elektrik kullanıyor. Tek zamanlıda her saat için fiyat aynı. Çok zamanlıda yoğunluğa göre gün 3’e bölünüyor ve 06.00-17.00, 17.00-22.00, 22.00-06.00 olarak ayrılıyor. En pahalı elektrik 17.00-22.00 diliminde. Bu saatlerde evde yoksanız, üç zamanlı tarife size uygun olabilir. Bunun için elektrik tedarikçinizle iletişime geçmelisiniz.

FATURANIZ KAÇ TL?

Aylık 85 TL ve üzerinde fatura ödüyorsanız elektrik tedarikçinizi değiştirebilirsiniz. Bu yolla yüzde 10-25 tasarruf edebilirsiniz. Üstelik mevcut tedarikçinize ödediğiniz teminatı geri alır, yeni tedarikçiye teminat ödemezseniz, yılda 3-4 aylık fatura tutarı cebinizde kalabilir.

PRİZDEN ÇEKİN

Cihaz fişlerini prizden çıkarın. Cihazları tamamen kapatın veya prizden çıkartın. Bu şekilde en az yüzde 2 tasarruf edersiniz.

ÇAMAŞIRDA NEM

Çamaşırları nemliyken ütüleyin ki, buhar için fazladan elektrik harcamayın. Ütünün termostatını kumaş cinsine göre en düşük seviyeye ayarlayın. Çamaşırı 60 yerine 40 derecede yıkayın, yüzde 55 tasarruf edin.

AMPULLER

Tasarruflu ampul kullanın. Tüketimde en az yüzde 20 daha kazançlı olursunuz.

SU ISITMA

Su ısıtıcıları filtreyle kullanın. İçinde oluşan kireçleri sık temizlerseniz daha az elektrik harcarsınız. Ayrıca suyu ocakta ısıtmak daha tasarruflu.

SAÇ KURUTMA

Yazın saç kurutma makinesini neredeyse hiç kullanmıyoruz ama kışın şart. Bu cihazla tasarruf için havlu ile saçın iyice kurulanması gerekiyor.

YALITIM

Evinize yalıtım yaptırın, çift cam kullanın. Yazın soğutma, kışın ısıtma giderlerinde yüzde 30’a varan tasarruf sağlarsınız.

BUZDOLABI

Cihazınızın arka kısmı hava almaya müsait olsun, iç ortam sıcaklığını 3-7 dereceye ayarlayın.

EŞYALAR

Tasarruflu beyaz eşyaları tercih edin. Elektrik faturasından yüzde 50’ye kadar kazanırsınız. (Türkiye gazetesi)