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Yüksek Askeri Şura toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

AA |  04 Ağustos 2021 Çarşamba - 13:06 | Son Güncelleme : 04 08 2021 - 13:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı saat 12.20'de başladı.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantıda,  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve  Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı  Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı  Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava  Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz hazır bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksek Askeri Şura Yüksek Askeri Şura toplantısı YAŞ
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