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Yük gemisinde dehşet! 2’si Türk 3 kişi böyle öldü

AA |  26 Ağustos 2021 Perşembe - 16:11 | Son Güncelleme : 26 08 2021 - 16:20

İspanya'nın güneydoğusundaki Cartagena Limanı'nın 50 mil kadar açıklarında bulunan yük gemisinde aralarında gemi kaptanının da yer aldığı 2 Türk ve 1 Gürcü gaz kaçağı nedeniyle zehirlenerek yaşamını yitirdi.


Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği ve Cartagena Liman Müdürlüğü  yetkililerinden alınan bilgilere göre, ayçiçek yağı taşıyan Liberya bandıralı ve  işletmeciliğini bir Türk şirketin yaptığı yük gemisinde dün gece saat 22.00 sıralarında iş kazası yaşandı. 
 
Cartagena Limanı'na yanaşmadan önce yaklaşık 50 mil açıkta gemi  tanklarından birinde yapılan teknik çalışmalar sırasında gaz kaçağının oluştuğu  ve 3 denizcinin zehirlenerek öldüğü kaydedildi. 
 
Hayatını kaybedenlerden 2'sinin Türk vatandaşı oldukları ve bunlardan  birinin gemi kaptanlığı yaptığı, diğer denizcinin de Gürcü olduğu öğrenildi. 
 
Yetkililer ayrıca, zehirlenen bir başka denizcinin de helikopterle  hastaneye götürüldüğünü ve durumunun ağır olduğunu açıkladı. 
 
İlk belirlemelere göre iş kazası olduğu kaydedilen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
 
Türk denizcilerin cenazelerinin İspanya'daki bürokratik işlemlerin  tamamlanmasının ardından Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor. 

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İspanya Cartagena Limanı yük gemisi
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