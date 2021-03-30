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Yufkacıya kaçan eltilerle ilgili flaş gelişme!
Esra Erol'da işlenen inanılmaz bir olay ile ilgili flaş gelişme yaşandı. İsimleri Hamide Duran olan iki elti kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı. Olayın ardından son programda bir son dakika gelişmesi yaşandı. Küçük elti Hamide canlı yayına bağlanarak evine döneceğini açıkladı! İşte Türkiye'nin konuştuğu olayda son gelişmeler...
Esra Erol'un programında inanılmaz bir olay yaşandı. İsimleri Hamide Duran olan iki elti kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı.