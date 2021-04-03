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Yufkacıya kaçan eltiler olayında şoke eden olay! Üçüncü bir kadın daha ortaya çıktı
Yufkacıya kaçan eltiler olayında flaş gelişme Türkiye'nin gündemine oturdu. Yufkacı Muammer’e kaçan eltilerden küçük elti Hamide Duman, canlı yayına katıldı. Küçük elti, şok iddialarda bulundu. Canlı yayın sırasında ise flaş gelişme yaşandı. Yayına bağlanan Ayşe isimli bir kadın Yufkacı Muammer'in kadınları nasıl kandırdığını anlattı.
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında geçen hafta inanılmaz bir olay yaşandı. Hamide Duman isimli iki elti, yufkacı Muammer Ay'a kaçtı. 2 çocuk babası Mehmet Duman, Esra Erol'a katıldı. 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'a 11 Mart'tan bu yana ulaşamadığını anlattı.