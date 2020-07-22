Yücel Arzen kimdir? Ayasofya şarkısını yazan Yücel Arzen'in biyografisi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'yle ilgili Twitter hesabından paylaştığı video klipte, sözü ve müziği Yücel Arzen'e ait 'Ayasoyfa' isimli eser gündem oldu. Yücel Arzen'e ait 'Ayasoyfa' isimli eser birçok farklı dilde seslendirildi. Peki, Yücel Arzen kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ayasofya şarkısını yazan Yücel Arzen'in hayatı hakkında merak edilenler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın Twitter hesabından Ayasofya Camii'yle ilgili video paylaştı. 24 Temmuz 'da ibadet açılacak Ayasofya Camii'yle ilgili olan Ayasofya şarkısı da gündem oldu. Video klipte, sözü ve müziği Yücel Arzen'e ait 'Ayasoyfa' isimli eser birçok farklı dilde seslendirildi. Bu paylaşımın ardından pek çok kişi de Yücel Arzen'i merak ediyor. Peki, Yücel Arzen kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ayasofya şarkısını yazan Yücel Arzen hakkında merak edilenler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'nı paylaştığı video klipte, sözü ve müziği Yücel Arzen'e ait 'Ayasoyfa' isimli eser birçok farklı dilde seslendirildi. Klipte ayrıca Ayasofya Camii'nin görüntüleri yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan video klibi, şarkının da sözleri olan, "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." ifadeleriyle paylaştı.

YÜCEL ARZEN KİMDİR?

1970 yılında Adana 'da dünyaya gelen Yüzel Arzen müzisyen ve piyanisttir. 1988 yılında İ.T.Ü Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı’na girmeye hak kazanmıştır.Nida Tüfekçi ve Yücel Paşmakçı ile Türk Halk Müziği; Erol Sayan, Selahaddin İçli ve Nurten Erberk ile Türk Musıkisi; Fayruz Tüzün ve Jirayır Arslanyan ile armoni-kontrpuan; Faris Akarsu ve Can Çoker ile piyano çalıştı. 1994 yılında İ.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü T.H.M Ana Bilim Dalı Bölümü’nde yüksek lisans yapmaya hak kazandı.

Birçok ünlü isimle çalışan Arzen, sekiz yıl boyunca Onur Akın ve İbrahim Sadri 'ye piyano ve bağlama çalmıştır.

Yücel Arzen’in Kimseler Bilmez, Erzurum , Mehmet Akif, Bir On Şarkı gibi albümleri de bulunmaktadır.

2001 yılında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafından hazırlanan 'Şiir Şehir İstanbul' adlı eserin müziklerini yazdı. Eserleri Fatih Akın ’ın Duvara Karşı, İstanbul Hatırası ve Ömer Vargı’nın İnşaat adlı filmlerinde seslendirildi.

Başta ünlü yönetmen Atıf Yılmaz ’ın 'Güllü' adlı oyunundan haraketle Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından sahnelenen müzikal olmak üzere birçok tiyatro oyunu ve çocuk oyununun müziklerini yazdı.

2007 yılında T.C.D.D tarafından hazırlanan 'İstasyon Şefi, Eliyle' adlı albümün müziklerini besteledi.

2008 yılında Devrim Gürenç ile birlikte çıkardığı ‘Bir Aşk On Şarkı’ adlı albümde Yarim Yarim, İki Alyans ve Yalancı Bahar eserleri bulunuyor.

Alişan’ın seslendirdiği Ah Le Yar şarkısının söz ve müziği de Yücel Arzen’e aittir.

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Mustafa Erdoğan ile 8 Nisan 2008 tarihinde İstanbul’da Dünya prömiyerini gerçekleştiren 'Troya' adlı müzikal dans gösterisinin müziklerini yaptı. 'Troya' adlı eserde yalnızca Türkiye’nin değil Djiwan Gasparyan ( duduk ), George Zamfır ( panflut ), Vassilis Saleas( klarinet ) gibi dünyanın en ünlü müzisyen virtüözleri ile çalıştı. Eseri orkestra şefi Adama Klemens ve koro şefi Miriam Nemcova yönetiminde Çek Cumhuriyeti Prag Flarmoni Orkestrası ve Korosu tarafından seslendirildi.

2009 yılında solistliğini Türk Musıkisi’nin en önemli solistleri Ahmet Özhan, Melihat Gülses, Sami Savni Özer, Funda Arar ve Umut Akyürek’in yaptığı, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafından yayınlanan 'Ay Vakti' isimli albümünü dinleyiciyle buluşturdu.