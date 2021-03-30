YSK seçime girecek partiler 2021! Seçime girebilecek partiler 2021 hangileri?

YSK, seçimlere girme yeterliliğine sahip partileri açıkladı. 30 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete sayısında yayımlanan karara göre seçimlere girmek için gerekli şartları taşıyan partilerin isimlerine yer verildi. İşte YSK seçime girecek partiler 2021…

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 6 Haziran'da Afyonkarahisar/Güney Beldesi Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği için yapılacak seçim nedeniyle aldığı karar kapsamında, 19 siyasi partinin seçime katılabilecek koşulları taşıdığını belirledi. "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" ile 2820 sayılı "Siyasi Partiler Kanunu"nun ilgili maddelerine göre siyasi partilerde araştırma yapan YSK, gerekli şartları taşıyan partileri açıkladı.

SEÇİME GİREBİLECEK PARTİLER 2021

Adalet ve Kalkınma Partisi,

Anavatan Partisi,

Bağımsız Türkiye Partisi,

Büyük Birlik Partisi,

Cumhuriyet Halk Partisi,

Demokrasi ve Atılım Partisi,

Demokrat Parti,

Demokratik Sol Parti,

Genç Parti,

Halkların Demokratik Partisi,

Hür Dava Partisi,

İYİ Parti,

Milliyetçi Hareket Partisi,

Muhafazakar Yükseliş Partisi,

Saadet Partisi,

Sol Parti

Türkiye Komünist Partisi,

Vatan Partisi

Yeniden Refah Partisi

GELECEK PARTİSİ VE DEVA YOK

Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu olan Gelecek Parti ile Genel Başkanı Ali Babacan olan DEVA Partisi listede gerekli şartları taşımadığı için yer almadı.

YSK, listede yer almayan partilerin genel kongre veya teşkilatlanma konusunda gerekli şartları henüz taşımadığını bildirdi.

24 Mart 2021 tarihinde alınan kararın tam metni şu şekilde: