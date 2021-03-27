YKS illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi! Nüfusa göre milletvekili sayısı nasıl hesaplanır? İşte YKS illere göre milletvekili sayısı…

Yüksek Seçim Kurulu il il yeni milletvekili sayılarını açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu, son nüfus sayımına göre her seçim çevresinin çıkaracağı yeni milletvekili sayılarını açıkladı. İstanbul’un vekil sayısı 98’den 97’ye düştü. Nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından sonra il il yeni milletvekili sayıları sorgulanmaya başlandı. Peki, Nüfusa göre milletvekili sayısı nasıl hesaplanır? İşte YSK tarafından açıklanan illere göre milletvekili sayısı…

Yüksek Seçim Kurulu'ndan seçimle ilgili bir karar geldi. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararla, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısı ilan edildi. 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’na göre, seçim çevreleri ve çıkaracağı milletvekili sayısı YSK tarafından, genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç altı ay içinde ilan edilmesi gerekiyor. Bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2020 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2020 yılı nüfus bilgilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayısı hesaplandı. Yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller bir, çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölündü. Böylelikle 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı.

İSTANBUL AZALDI, MERSİN VE TUNCELİ ARTTI

YSK kararına göre; geçen yıla göre nüfusu 56 bin 725 kişi azalan İstanbul’un milletvekili sayısı 98’den 97’ye düşürüldü. Milletvekili sayısı azalan diğer bir il ise Bayburt oldu. Bayburt’un milletvekili sayısı da 2’den 1’e düştü. Mersin’in milletvekili sayısı 12’den 13’e, Tunceli’nin milletvekili sayısı ise 1’den 2’ye yükseldi. Ankara, İzmir, Bursa gibi illerin milletvekili sayısında ise değişim olmadı. Milletvekili seçiminde İstanbul 97, Ankara 36, İzmir 28, Bursa 20, Antalya 17, Adana 15 ve Konya 15 milletvekili çıkarabilecek.

Mersin'in çıkaracağı milletvekili sayısı bir artarak 12'den 13'e ve Tunceli'nin çıkaracağı milletvekili sayısı bir artarak 1'den 2'ye çıktı. İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 98'den 97'ye ve Bayburt'un çıkaracağı milletvekili sayısı 2'den 1'e düştü.

YSK kararına göre 36 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara üç, 20 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Bursa iki, 97 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul üç, 28 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İzmir iki seçim çevresine bölündü.

YSK’nın olası bir seçimde kullanılacak seçim çevreleri ve milletvekillerinın illere göre dağılımı şöyle:

NÜFUSA GÖRE MİLLETVEKİLİ SAYISI NASIL HESAPLANIR?

Milletvekillerinin seçim çevrelerine dağılımı yapılırken; toplam milletvekili sayısından yani 600’den, önce 81 ile birer milletvekili tahsis ediliyor.

Son genel nüfus sayımı ile belli olan Türkiye nüfusu, kalan milletvekili sayısına yani 519’a bölünmek suretiyle bir sayı elde ediliyor.

İl nüfusunun bu sayıya bölünmesi ile her ilin ayrıca çıkaracağı milletvekili sayısı tespit edilmiş oluyor.