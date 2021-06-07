YSK en az 5 bin, en çok 8 bin lira maaşla personel alıyor! YSK personel alımı detayları!

Yüksek Seçim Kurulu personel alımı ilanı yayınlandı. İlana göre, YSK bünyesinde yer alan Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü biriminde sözleşmeli programcı ve sözleşmeli çözümleyici istihdam edilecek. Peki, YSK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? YSK personel alımı başvuru şartları ne? İşte YSK sözleşmeli personel alımı ilanının detayları...

YSK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YSK personel alımı başvuruları 14 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00’da başlayıp, 23 Haziran 2021 tarihinde saat 17.00’de sona erecek. Başvurular, Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde (https://www.ysk.gov.tr) yer alan “Aday Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacak. Sözlü sınava, atama yapılacak kadro sayısının 10 (on) katı aday çağırılacak. Aranan nitelikleri taşıyan adaylardan KPSS P3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacak. Sözlü sınava hak kazanan adayların listesi ile sınav yeri Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde ilan edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 almış olmak.

4- Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya YDS dışındaki sınavlarında YDS (D) düzeyine eş değer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.)

5- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle Kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak.

6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak. Adaylar Sözleşmeli Çözümleyici ve Sözleşmeli Programcı pozisyonlarından yalnızca birine başvuru yapabilecek olup yapılacak incelemede, katılma şartlarını taşımadığı ve süresi içerisinde başvuru yapmadığı tespit edilenler sözlü sınava alınmazlar.

Sözleşmeli Çözümleyici Pozisyonu İçin Aranacak Özel Şartlar

1- Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgi Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği ile fakültelerin Matematik, Fizik, İstatistik, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Enformatik, Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Enformasyon Teknolojileri, Matematik-Bilgisayar,

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümü ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki Yükseköğretim

kurumlarından mezun olmak.

2- En az 50 (elli) iç ve dış kullanıcısı bulunan kamu ya da özel sektördeki sistem merkezlerinde en az 1 (bir) yıllık tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek.

C- Sözleşmeli Programcı Pozisyonu İçin Aranacak Özel Şartlar Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgi Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği ile fakültelerin Matematik, Fizik, İstatistik, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Enformatik, Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Enformasyon Teknolojileri, Matematik-Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümü Mühendislik fakültelerinin müfredatında bilgisayar programlama dillerine yer veren bölümlerden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Sözleşmeli Programcı Pozisyonu İçin Aranacak Özel Şartlar Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgi Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği ile fakültelerin Matematik, Fizik, İstatistik, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Enformatik, Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Enformasyon Teknolojileri, Matematik-Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümü Mühendislik fakültelerinin müfredatında bilgisayar programlama dillerine yer veren bölümlerden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacak. Sözlü sınava katılacak adayların fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesinden (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/ T.C. Kimlik Kartı/ T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ Geçerli Pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyen adaylar sınava alınmayacak. Bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacak.

Teknik ve Mesleki bilgi düzeyine ilişkin sözlü sınav konuları şu şekilde:

- Sistem Yönetimi, Ağ ve Güvenlik, Siber Güvenlik

- Veritabanı (PostgreSQL)

- Yazılım Geliştirme

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