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YSK'dan siyasi partiler için flaş karar!

AA |  03 Haziran 2020 Çarşamba - 20:10 | Son Güncelleme : 03 06 2020 - 20:10

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme süreci kapsamında siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine karar verdi.


Eskişehir Tepebaşı İlçe Seçim Kurulu, Kovid-19 salgını sonrası  normalleşme süreci çerçevesinde siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika  seçimlerinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kuruldan görüş sordu.
 
YSK, siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin  yapılabileceğine hükmetti.

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