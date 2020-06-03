YSK'dan siyasi partiler için flaş karar!
AA | 03 Haziran 2020 Çarşamba - 20:10 | Son Güncelleme : 03 06 2020 - 20:10
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme süreci kapsamında siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine karar verdi.
Eskişehir Tepebaşı İlçe Seçim Kurulu, Kovid-19 salgını sonrası normalleşme süreci çerçevesinde siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kuruldan görüş sordu.
YSK, siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine hükmetti.