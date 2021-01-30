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YSK, 17 partinin seçimlere girme yeterliliğine sahip olduğunu belirledi

AA |  30 Ocak 2021 Cumartesi - 15:10 | Son Güncelleme : 30 01 2021 - 15:46

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimlere girme yeterliliğine sahip olan siyasi partileri belirledi.


YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, 298 sayılı "Seçimlerin  Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" ile 2820 sayılı "Siyasi  Partiler Kanunu"nun ilgili maddelerine göre, 1 Ocak'tan en az 6 ay öncesi  itibarıyla illerin en az yarısında teşkilat kurdukları ve büyük kongrelerini  yaptıkları saptanan 17 siyasi partinin seçimlere katılma yeterliliği bulunduğu  ifade edildi.
 
Kararda bu partilerin Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi,  Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat  Parti, Demokratik Sol Parti, Genç Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava  Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Muhafazakar Yükseliş Partisi,  Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi  olduğu belirtildi.
 
Kararda diğer partilerin ise genel kongre veya teşkilatlanma koşulunu  taşımamaları nedeniyle 298 sayılı kanunun 14. maddesinin 11. bendi ile 2820  sayılı kanunun 36. maddesinde öngörülen nitelikleri kazanmadıklarının  belirlendiği kaydedildi. Listede eski Başbakan Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek ve eski bakan Ali Babacan'ın kurduğu Deva partileri yer almadı.  
 

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