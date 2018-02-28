YPG'yi öven dergi satan iki üniversiteli yakalandı

Adana`da biri kadın 2 üniversite öğrencisi, terör örgütü YPG`yi öven ve Türk Silahlı Kuvvetleri`nin Afrin operasyonu aleyhine yazıların olduğu dergiyi satarken suçüstü yakalandı.

