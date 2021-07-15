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YPG/PKK'lı teröristlerin Afrin'e saldırısında 2 sivil öldü

AA |  15 Temmuz 2021 Perşembe - 22:05 | Son Güncelleme : 15 07 2021 - 22:05

Suriye'de, Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezine düzenlediği roket saldırısında ilk belirlemelere göre biri çocuk 2 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.


YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da  varılan mutabakat gereği Tel Rıfat ilçesini boşaltmaları gerekirken bölgede  varlığını sürdürerek Afrin ilçe merkezine saldırı düzenlemeye devam ediyor.
 
Teröristlerce Afrin kent merkezine yapılan 7 roket saldırısında, ilk  belirlemelere göre, biri çocuk 2 sivil yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 10 sivil de  yaralandı.
 
Roketlerin, sivillerin evlerine isabet etmesi sonucu çevrede hasar  meydana geldi.
 
Türkiye, Suriye Milli Ordusu'nun desteğiyle, 20 Ocak 2018'de Afrin  ilçesini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı'nı  düzenlemiş, 18 Mart'ta da Afrin'i terörden arındırmıştı.

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Suriye YPG/PKK Afrin
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