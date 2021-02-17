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YPG/PKK'lı teröristlerden Afrin'e roketli saldırı: 10 yaralı

DHA |  17 Şubat 2021 Çarşamba - 23:55 | Son Güncelleme : 17 02 2021 - 23:55

Terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin ilçesinin merkezine roketli saldırı düzenledi. Saldırıda 10 kişinin yaralandığı duyuruldu.


Suriyenin Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin ilçesinin merkezine roketli saldırı düzenledi. Yerel medya, saldırıda 6sı çocuk olmak üzere 10 kişinin yaralandığını duyurdu. Öte yandan yerleşim yerlerine isabet eden roketlerin maddi hasara yol açtığı bilgisi paylaşıldı.

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Terör örgütü Afrin Saldırı
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