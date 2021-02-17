YPG/PKK'lı teröristlerden Afrin'e roketli saldırı: 10 yaralı

Suriyenin Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin ilçesinin merkezine roketli saldırı düzenledi. Yerel medya, saldırıda 6sı çocuk olmak üzere 10 kişinin yaralandığını duyurdu. Öte yandan yerleşim yerlerine isabet eden roketlerin maddi hasara yol açtığı bilgisi paylaşıldı.