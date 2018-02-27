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YPG/PKK'lı teröristler sivillerin arasında gizlenmeye çalışmış

AA |  27 Şubat 2018 Salı - 12:10 | Son Güncelleme : 27 02 2018 - 12:13

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sivillerin arasında gizlenmeye çalışırken yakalanan iki terörist tutuklandı.


Hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde  YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü  üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta  başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.
 
Harekat kapsamında Afrin kırsalında ilerleyen Türk askerleri,  teröristlerden temizlenen bir bölgede sivillerin arasına gizlenmeye çalışan  YPG/PKK'lı iki teröristi fark etti.
 
Yakalanarak Türkiye'ye getirilen teröristlerin, çoban olduklarını,  bölgeye hayvan bakmak için geldiklerini iddia ederek askerleri yanıltmaya  çalıştıkları belirlendi.
 
Telefonlarında terör örgütü YPG/PKK'ya ait dokümanlar bulunan  teröristler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
 

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