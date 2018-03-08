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YPG/PKK'dan kaçan 3 terörist teslim oldu

AA |  08 Mart 2018 Perşembe - 15:27 | Son Güncelleme : 08 03 2018 - 15:30

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 terör örgütü YPG/PKK mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.


Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi  olaylar"a ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 terör örgütü YPG/PKK mensubu teslim oldu.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından yürütülen arazi aramasında bulunan bir el yapımı patlayıcı imha edildi.

Hakkari'nin merkez ilçesindeki Kavaklı bölgesinde ise güvenlik  güçlerin icra edilen arazi aramasında, bir doçka uçaksavar silahı, 2 fünye, bir roketatar mühimmatı ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

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