YPG’nin sivillere katliam planı

Türkiye aleyhine 'Kutsal mekânları hedef alıyorlar' algısı yaratmaya çalışan YPG'nin, bu kez de cezaevlerindeki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı, boşalan cezaevlerine ise masum halkı koyduğu belirlendi. YPG'nin önümüzdeki günlerde cezaevindeki sivilleri infaz edip "Türkiye toplu katliam yapıyor" demeye hazırlandığı ortaya çıktı. Afrin bölgesinde sağ yakalanan YPG'li teröristlerin ifadeleri ile Türk istihbarat birimlerinin edindiği bilgilere göre; YPG Afrin merkezi ile Raco ve Cinderes beldelerinde bulunan hapishanelerdeki bin 500'e yakın DEAŞ'lı ve çoğunluğu hırsızlıktan hükümlü 200'den fazla kişiyi, Mehmetçiğe karşı savaşmak şartıyla serbest bıraktı. YPG, çatışmalardan kaçan ve canlı kalkan olmak istemeyen masum halkı da cezaevlerine doldurup birçoğunun ayağına pranga vurdu.

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