YPG'nin beli kırıldı! Bir orduyu donatacak mühimmat ele geçirildi

Özgür Suriye Ordusu unsurları Afrin'de durdurdukları bir tankerin içinde binlerce mühimmat buldu. Ele geçirilen silahların arasında YPG'nin en önemli eylem tehditlerinden Konkurs anti tank füzeleri de var.

Zeytin Dalı Harekatı 16. gününde başarıyla devam ederken TSK destekli Özgür Suriye Ordusu güçleri YPG'ye hayati bir darbe indirdi.

Afrin'de yaptığı yol kontrolü sırasında bir tankerden şüphelenen ÖSO unsurları durdurdukları araçta binlerce mühimmat buldu.

BU SİLAH 6 MEHMETÇİK'İ ŞEHİT ETMİŞTİ

Ele geçirilen silahlar arasında onlarca Rus yapımı Konkurs anti tank füzesi de var. YPG'nin dün bu silahla yaptığı saldırıda bir tankımız vurulmuş ve 6 Mehmetçik şehit düşmüştü. Ele geçirilen mühimmatların arasında onlarca roket atar ve yüzbinlerce otomatik silah mermisi de bulunuyor.