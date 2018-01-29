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YPG’liler çıldırdı! Talepleri yerine gelmeyince...

29 Ocak 2018 Pazartesi - 16:26 | Son Güncelleme : 29 01 2018 - 17:11

Türkiye'nin PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG/PYD'ye karşı Afrin'de başlattığı operasyon sonrası, örgütten ABD'ye karşı tepkiler yükselmeye başlıyor. ABD'ye ısrarla Türkiye'ye engel olma çağrısında bulunan YPG'liler, bu talepleri yerine gelmeyince adeta çılgına döndü. Örgüt üyeleri, Tel Abyad ve civar yerleşimlerde yönetim binalarına asılı ABD bayraklarını indirmeye başladı.


Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin’de kritik noktaları ele geçirmesi terör örgütü YPG/PYD’yi adeta çıldırttı. Sürekli olarak ABD’ye destek çağrısında bulunan örgüt, beklediği yardımı alamayınca deliye döndü.
 
Bölgedeki kaynaklardan İran medyasına gelen bilgilere göre, Türkiye sınırında yer alan Tel Abyad’da bazı binalarda bulunan ABD bayrakları, teröristler tarafından indirilmeye başlandı. Aynı uygulamanın YPG/PKK’nın kontrolünde olan diğer bölgelerde de yapıldığı belirtildi.
 
ABD'YE ORTAKLIĞIMIZ BİTER TEHDİDİ
 
Terör örgütü YPG sözcüsü Redur Xelil,  ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinden Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonu karşısında açık ve sert tavır almasını beklediklerini belirterek, “Bu olmazsa ortaklığımız bozulur”dedi.

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YPG PKK Afrin Tel Abyad ABD bayrakları
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