YPG’liler çıldırdı! Talepleri yerine gelmeyince...

Türkiye'nin PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG/PYD'ye karşı Afrin'de başlattığı operasyon sonrası, örgütten ABD'ye karşı tepkiler yükselmeye başlıyor. ABD'ye ısrarla Türkiye'ye engel olma çağrısında bulunan YPG'liler, bu talepleri yerine gelmeyince adeta çılgına döndü. Örgüt üyeleri, Tel Abyad ve civar yerleşimlerde yönetim binalarına asılı ABD bayraklarını indirmeye başladı.

