YPG'de emir-komuta zinciri koptu!

Zeytin Dalı Harekâtı’nın 5. gününde sahadan gelen ilk bilgilere göre; terör örgütünde emir-komuta zinciri koptu. Afrin’de belediyelere ait hoparlörlerden terör örgütü militanlarına dağılmamaları, görev yerlerini terk etmemeleri ve motivasyonlarını kaybetmemeleri yönünde anonslar yapılıyor.

Terör örgütü şu anda doğu-batı-kuzey istikametinde çerçeveleniyor, ablukaya alınıyor. İdlib’in kuzeyi, Afrin’in güneyinden PKK ’ya lojistik destek yolları ve kanalları kapatılmış durumda. Terör örgütünde moral bozukluğu yaşandığı, 200’ün üzerinde zayiatının olduğu, yakalanan teröristlerin sorguya alındığı öğrenildi. Sahadan gelen ilk bilgilere göre; terör örgütünde emir-komuta zinciri koptu. Afrin’de belediyelere ait hoparlörlerden terör örgütü militanlarına dağılmamaları, görev yerlerini terk etmemeleri ve motivasyonlarını kaybetmemeleri yönünde anonslar yapılıyor.

Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre terör örgütünün bundan sonra kent merkezine, yerleşim yerlerine yaklaşıldıkça Nusaybin Cizre ’deki gibi DEAŞ taktiklerini kullanarak, tünellerle meskûn mahal savaşına gireceği, bombalı-tuzaklı saldırılara yöneleceği öngörülüyor. İletişim imkânları kesilen terör örgütü mesajlarını kuryelerle iletmeye çalışıyor.

SU KANALLARINA ÖNLEM

TSK’nın Afrin merkeze girip girmeyeceği ya da ne şekilde gireceği henüz belli değil. Öncelikli olarak dört bir taraftan kuşatma, lojistiği kesme gibi bir plan işletiliyor. 500 binin üzerinde sivilin yaşadığı bölgeye mevzi mevzi, mahalle mahalle, köy köy temizleyerek giriş yapılacak. Zira PKK beton koruganlar, tüneller ve özel mevzilerle burayı tahkim etmiş durumda. Riskli yerlerde tespit edilen hedefler F-16’ların devreye sokulmasıyla güdümlü bombalarla vurulacak. Operasyonun her aşamasında en kritik unsur Hava Kuvvetleri olacak. Bu arada teröristlerin sivillerden ayrışması da sağlanacak. Afrin’in çevresindeki su kanalları için de özel önlemler düşünüldü. Çeperden çekirdeğe doğru ilerlerken yol arama-tarama faaliyetlerini özel eğitim li ÖSO elemanları yapacak. Daha sonra zırhlı-mekanize birlikler girecek. Süpürmeyi arkadan gelecek piyade ve komandolar yapacak.

TSK, Afrin’de harekâtın kapsamının gerektirdiğinden fazla kuvvet bulundurmuyor. On binlerle ifade edilen kuvvet yerine daha mobilize, daha donanımlı ve hızlı intikal sağlayabilecek unsurlar görevde. Sahadaki asker sayısı 2 tugayı yani 5-6 bin askeri geçmeyecek şekilde planlama yapıldı.

MEVSİM, SAHA EĞİTİM AVANTAJI

Fırat Kalkanı Harekâtı’nda yaz mevsimi Suriye ’de zırhlı ve mekanize birlikler açısından sıkıntılıydı. Mekanize birliklerin etkisi kışın daha da artıyor. Dolayısıyla Zeytin Dalı Operasyonu’nda, AKKOR sistemiyle tanksavar füze ve roketlerine karşı daha korunaklı hale getirilen Leopard ve M60 tanklarına çok önemli görevler düşecek. Operasyon öncesi Afrin’e giden yolların iyileştirilmesi, bazılarının iyi şekilde asfaltlanması da TSK ’ya büyük avantaj sağlıyor. Cerablus operasyonunda ÖSO bugünkü kadar organize, eğitimli ve donanımlı değildi. Şimdi daha organize ve daha kontrollü. ÖSO unsurlarını daha efektif kullanan TSK, hem nicelik hem de nitelik açısından ÖSO güçlerinden ziyadesiyle istifade ediyor.

HEDEF 4 ÜS

Afrin’deki terör unsurlarına yönelik harekâtta 4’üncü gün geride kalırken, TSK’nın kısa vadeli hedeflerine ilişkin tablo da netleşiyor. Buna göre öncelikli hedef 135 kilometrelik hatta örgütün iletişimini koparmak. Sivillerin tahliyesi için üç koridor açılacak ve 20 Şubat’a kadar bölgede 4 kalıcı gözlem üssü kurulacak. Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberi...

Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG ve PYD’nin kontrolündeki Afrin’e operasyonda dördüncü güne girilirken, 72 saat içinde oluşturulan 8 km derinlikte ceplerden Hatay -Kırıkhan-Hassa-Kilis hattında karşılıklı yatay ilerleyiş devam ediyor. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgilere göre harekât 3 öncelikli hedef çerçevesinde yürütülüyor .

Zeytin Dalı Harekâtı’nda dördüncü güne girilirken, ikinci şehidimizi verdik. Yağmurlu hava nedeniyle oluşan çamurlu arazi şartlarında ilerlemekte sıkıntı yaşanırken, askeri kaynaklar mayınlı tuzakların gözden kaçabildiğine dikkat çekiyor ve “Çamurlu arazi şartları zorluyor, ancak askerlerimiz azimle, ağır ağır ve dikkatle ilerlemeye çalışıyor” yorumunu yapıyor.

Dün akşam itibarıyla 22 köyü kontrol altına alan ve güvenli hale getiren TSK, 8 km’lik derinlemesine operasyonu son 48 saatten bu yana yatay yönde devam ettiriyor. Son 2 günde alınan ceplere 190’ı aşkın sızma girişimini engelleyen askerler, boş bırakılan bölgelerdeki her hareketliliği takip ediyor ve örgütün kontrol kapasitesini engellemeye çalışıyor. Alandaki askeri kaynaklar, TSK’nın bir yandan operasyonları sürdürürken diğer taraftan örgütün rahat mekanize olmasını engellemeye yönelik iletişim kapasitesinin en aza indirilmeye çalışıldığını kaydediyor. Bu kapsamda 135 km sınır hattı boyunca örgütün iletişim rölelerinin tespit edildiği ve operasyonun ilk dört gününde 7 iletişim ve röle sisteminin ortadan kaldırıldığı kaydedildi. Hatay-Kırıkhan-Hassa bölgelerinin sınır hattını kapsayan 57 km yatay, 8 km dikey hatta örgütün farklı birimlerinin iletişimi yüzde 85 oranında ortadan kaldırıldı. Böylece farklı bölgelerle iletişimleri büyük ölçüde kilitlendi. Diğer taraftan Ankara Gölbaşı’ndaki GES komutanlığından anbean Afrin’deki telsiz kestirmeleri takip ediliyor. Alandaki en önemli sorunlardan birisi ise sivillerin kentten tahliyesi. Zira rejim ile günlerdir pazarlık yapan PYD’li teröristlerin kenti devretme önerisi henüz karşılık bulamazken, PKK ve YPG’nin kentteki sivillerin tahliye taleplerine sert karşılık verdiği, kenti terk edecekleri mallarına el koymakla tehdit ettikleri öğrenildi. İçerideki siyasi kaynaklar, PYD’nin sert önlemlerine tepki gösteren 18 aktivist ve siyasinin tutuklandığını belirtiyor.

TSK, örgütün içeride sertleşmesi ve halkı baskı altına almasına karşı 3 noktadan tahliyeler için kapı aralamaya çalışacak. TSK’nın yakın zamanda Afrinlilerin kenti boşaltması için belirleyeceği operasyon alanlarından harekete geçeceği kaydedildi.

KUZEY IRAK GİBİ