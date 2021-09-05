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Yozgat’ta üniversite öğrencileri sürücüsüz elektrikli araç tasarladı

AA |  05 Eylül 2021 Pazar - 18:12 | Son Güncelleme : 05 09 2021 - 18:15

Yozgat Bozok Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından tasarlanan, sürücüsüz trafiğe çıkacak elektrikli prototip araç, TEKNOFEST 2021 Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları'na katılacak.


Öğrenciler, şoföre gerek duymadan, insan hatalarını ve yaşanabilecek  kazaları en aza indirmesi amaçlanan, trafik kurallarına uyan, trafik levhalarını  tanıyan aracın son kontrollerini yaparak yarışa hazır hale getirdi. 
 
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney,  gazetecilere, üniversitelerinin bu tür etkinliklere önem verdiğini belirterek  öğrencilere yarışmada başarı diledi. 
 
 Proje danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Emrah Çetin de tasarladıkları aracı  yerli ve milli imkanlar dahilinde yaptıklarını ifade ederek, şoföre gerek  duymadan, insan hatalarını ve yaşanabilecek kazaları en aza indirmeyi  amaçladıklarını belirtti. 
 
Çetin, "Geçen yılki elektrikli aracı insansız teknolojilerle donattık.  Şu anda robotsak yarışlarının istenenlerinin tamamını karşılayabiliyoruz. Bunu da  arkadaşlarımız kendi emekleriyle gerçekleştirdiler. Kesinlikle yerli ve milli.  Milli teknoloji hamlesine uygun bir çalışma geliştirildi. Aynı şekilde otonom  sürüş kartını da özgün bir şekilde ürettik. Yarışmada derece alacağımıza  inanıyoruz." dedi. 
 
Bozok Elektrik Elektronik Mühendislikleri (BeeM) takımı olarak bu  aracı 9 ayda tasarladıklarını aktaran takım kaptanı yüksek lisans öğrencisi Fatma  Nur Ortataş ise şunları kaydetti: 
 
“Aracımız olağan akışta bir trafik içerisinde hareket edebilecek  özelliklere sahip ve insansız olarak hareket edebilmekte. Üzerinde gerekli kamera  ve sensörler bulunarak trafik akışında bütün levhaları tanıyıp kurallara uygun  şekilde hareket ediyor. Aracımız bir yolcuyu alıp trafik işaretlerine uygun  şekilde hareket ederek tekrar yolcuyu indirme üzerine planlanan bir parkur  içerisinde yarışacak. Aracımız, gördüğü levhalara ve işaretlere bağlı kalarak,  kendi şerit takibi ile hareket ediyor. Gerekli levhalarda trafik ve ışıklarda  duruyor. Dönüşlerini gerçekleştiriyor, sonunda da bir park alanı var, burada da  parkı doğru şekilde yapılması isteniyor. Doğru levhayı tespit ederek uygun  şekilde aracı park ediyor." 
 
Ortataş, Gebze Bilişim Vadisi'nde TEKNOFEST 2021 Robotaksi Binek  Otonom Araç yarışlarında yarışacaklarını ve hedeflerinin dereceye girmek olduğunu  aktardı. 
 
  
 
  

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Yozgat Bozok Üniversitesi TEKNOFEST 2021 sürücüsüz otomobil
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