Yozgat'ta kereste fabrikasında yangın! 3.5 saat sonra...

Yozgat merkezde kereste fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın 3.5 saat sonra güçlükle kontrol altına alınabildi.

Yangın, merkeze bağlı Fakıbeyli köyü yakınlarında saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Burada bulunan kereste fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika bekçisinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, fabrikayı tamamen saran yangına müdahale etti.

Yangın dolayısıyla çatısı çöken fabrikada çıkan yangın 06.30 sıralarında güçlükle kontrol altına alındı. Yangında, fabrikada bulunan 1 minibüs, 1 traktör ve 1 iş makinesi tamamen yandı. Fabrikanın kullanılmaz hale geldiği yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Fabrika işçilerinden Hamza Güngör, yangının neden çıktığını bilmediklerini belirterek, "Gece bana telefon geldi 'fabrika yanıyor' diye, buraya geldik. Fabrikada keresteler ile birlikte minibüs, traktör ve kepçe yandı" dedi.