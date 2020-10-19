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Yozgat'ta belediye otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var...

19 Ekim 2020 Pazartesi - 10:55 | Son Güncelleme : 19 10 2020 - 10:58

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye otobüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Yozgat'ta belediye otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu sürücü ile 16 yolcu yaralandı.
 
Gülşehri beldesinden Sorgun'a yolcu taşıyan Ali Yüce idaresindeki 66  LM 540 plakalı otobüs, Hoşumlu Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak  devrildi.
 
Sürücü ile otobüsteki 16 yolcu yaralandı. Ambulanslarla Sorgun Devlet  Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
 
Gülşehri Belde Belediye Başkanı Ali Ünlü, hastanede yaralıları ziyaret  ederek durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

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Yozgat belediye otobüsü yaralı
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