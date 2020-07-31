31 Temmuz 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.127 -0.76 EURO 8,3040 0.31
USD 6,9760 -0.16 ALTIN 441,900 0.53
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yozgat’ta ambulans takla attı: 3 yaralı

31 Temmuz 2020 Cuma - 9:38 | Son Güncelleme : 31 07 2020 - 9:38

Yozgat'ta, hasta sevkinden dönerken sürücüsünün kontrolünden çıkan ambulans, taklalar atarak şarampole devrildi. Kazada 2 sağlık personeli ile şoför yaralandı.


Kaza, saat 05.30 sıralarında E-88 karayolu Kuyumcu köyü yakınlarında meydana geldi. Yerköy Devlet Hastanesi'ne hasta götüren Muharrem D. yönetimindeki 66 SB 171 plakalı ambulans, dönüş yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp taklalar atarak şarampole devrildi. Kazada, ambulans şoförü Muharrem Düzgören ile sağlık görevlileri Gülsel Arslan ve Tuğba Ceylan yaralandı.
 
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
 

ETİKETLER

Yozgat hasta ambulans
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.