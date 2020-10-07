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Yozgat'ta 2 yük treni çarpıştı! Çok sayıda ekip sevk edildi

07 Ekim 2020 Çarşamba - 16:15 | Son Güncelleme : 07 10 2020 - 16:43

Yozgat'ın Şefaatli ile Yerköy ilçesi arasında, Karanlıkdere mevkiinde 2 yük treni çarpıştı. Olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 2 makinist yaralandı.


Yozgat'ta Yerköy ile Şefaatli ilçeleri arasındaki Karaosmanlı mevkisinde 2 yük  treni çarpıştı.
 
Kazada ilk belirlemelere göre, 2 makinist yaralandı.
 
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk  edildi.

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