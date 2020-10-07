Yozgat'ta 2 yük treni çarpıştı! Çok sayıda ekip sevk edildi
07 Ekim 2020 Çarşamba - 16:15 | Son Güncelleme : 07 10 2020 - 16:43
Yozgat'ın Şefaatli ile Yerköy ilçesi arasında, Karanlıkdere mevkiinde 2 yük treni çarpıştı. Olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 2 makinist yaralandı.
Yozgat'ta Yerköy ile Şefaatli ilçeleri arasındaki Karaosmanlı mevkisinde 2 yük treni çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre, 2 makinist yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, AFAD
ve jandarma
ekipleri sevk edildi.