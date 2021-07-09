Yozgat'ta 1.3 tonluk boğa 35 bin liradan satışa çıkarıldı

Kent merkezine bağlı Sarıhacılı Mahallesi'nde besicilik yapan Abdullah Çakır, mandırasında yetiştirdiği ve Çakırbey ismini verdiği 2 yaşındaki boğayı Kurban Bayramı öncesi satışa çıkardı. 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki Çakırbey, 35 bin liradan pazara çıktı. Çakırbey'e 2 senedir çocuk gibi baktığını belirten Abdullah Çakır, hem küçükbaş hem de büyükbaş yetiştirdiklerini ifade ederek, "Beslediğimiz hayvanları birinci sınıf yapmaya çalışıyoruz. Kurban Bayramı diye fiyatlarımızı abartmıyoruz. Kasap kaç liradan kesiyorsa biz de o fiyattan kurbanlık veriyoruz. Çakırbey isimli kurbanlığımıza 35 bin lira istiyoruz pazarlık payımız var. Bizden alan vatandaşlarımızın kurbanlarını kesilmesi konusunda da yardımcı oluyoruz" dedi.

KASAPTAN KURBANLIK YATIRMA DERSİ