Yozgat Bozok Üniversitesi en az lise mezunu personel alacak!

Yozgat Bozok Üniversitesi personel alımı ilanı yayınlandı. Yozgat Bozok Üniversitesi'ne hemşire, eczacı, sağlık teknikeri ve sağlık personeli kadrolarına, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacak. Başvurular, 8 Şubat'ta sona erecek. Peki, Yozgat Bozok Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Yozgat Bozok Üniversitesi personel alımı başvuru şartları...

Yozgat Bozok Üniversitesi'ne hemşire, eczacı, sağlık teknikeri ve sağlık personeli kadrolarına 48 sözleşmeli personel alacak. Yozgat Bozok Üniversitesi personel alımı ilanına göre, alınacak sağlık personeli gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 25 Ocak 2021-08 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar, Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na posta yolu veya şahsen yapılacak. Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapabilecek.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

Yozgat Bozok Üniversitesi personel alımı ilanına göre, başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde sıralandı:

"1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Lise mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.)

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 4- Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

BAŞVURULAN UNVAN SIRA NO UNVANI SAYI ARANAN NİTELİKLER 1 Hemşire 20 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak. 2 Hemşire 15 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olup, hemşirelik alanında en az 1 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek. 3 Hemşire 4 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olup, Ameliyathane Hizmetlerinde en az 5 yıl deneyim sahibiolduğunu belgelemek. 4 Eczacı 1 Eczacılık Bölümü lisans mezunu olmak. 5 Sağlık Teknikeri 3 Anestezi Bölümü önlisans mezunu olmak. 6 Sağlık Teknikeri 1 Ameliyathane Hizmetleri önlisans mezunu olup, Laparoskopik El Aletleri Kullanım Sertifikasına Sahip olmak ve Ameliyathane Hizmetleri alanında en az 5 yıl

deneyim sahibi olduğunu belgelemek. 7 Diğer Sağlık Personeli 2 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü önlisans mezunu olup, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek. 8 Diğer Sağlık Personeli 1 Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği bölümü mezunu olup, Temel İlk Yardım, Temel EKG, EKG Okuma, Tıbbi Terminoloji, ve Afet Kültürü Eğitimi

Sertifikalarına sahip olmak. 9 Diğer Sağlık Personeli 1 Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği bölümü mezunu olup, Bakanlık onaylı Temel Modül Uygulayıcı Eğitim Belgesi, Bakanlık onaylı İşaret Dili Eğitim Belgesine sahip olmak ve acil tıp teknisyenliği alanında

en az 5 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1- Öğrenim Belgesi fotokopisi,

2- KPSS Sonuç Belgesi (üzerinde kontrol kodunun bulunması gerekmektedir.) 3- Bir adet vesikalık fotoğraf. (son altı ay içinde çekilmiş),

4- Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (www.bozok.edu.tr) ilan duyurusundan temin edildikten sonra eksiksiz olarak doldurulup teslim edilecektir.

5- Başvurulan unvanda eğitim belgesi veya sertifika istenmiş ise fotokopisi,

6- Başvurulan unvanda çalışma şartı (tecrübe/deneyim) istenmiş ise; SGK Hizmet Döküm Belgesi ve alanında çalıştığına dair çalışma belgesi. Çalışma belgesinde işyeri SGK sicil numarası ile o işyerinde yaptığı iş açıkça yazılı olmak zorundadır. Çalışma belgesini veren işyeri ile sigorta primini yatıran işyerinin aynı olması gerekmektedir.

7- Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl belgeler istenecektir. Belgelerinin aslını getirmeyenlerin işlemleri yapılmayacaktır.