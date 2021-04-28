YouTuber, para karşılığı hamile kız arkadaşını öldürmüştü! Cezası şok etti

Stas Reeflay isimli Rus YouTuber, canlı yayında bir izleyicisinin para teklifi üzerine 28 yaşındaki hamile kız arkadaşını soğukta bekleterek ölümüne sebep olmuştu. YouTuber’a verilen ceza şoke etti...

Geçtiğimiz Aralık ayında yaşanan bir olay, dünya genelinde büyük yankı uyandırmıştı.

Sosyal medyada daha fazla takipçi kazanmak için canlı yayında işkence uygulayan, gönüllü kurbanlarına eziyet ederek bunları yayınlayan yeni bir akımın uygulayıcılarından biri olan Rus Stas Reeflay isimli YouTube r, canlı yayında korkunç bir cinayete neden olmuştu.

VAHŞİ GÖRÜNTÜLER OLAY YARATMIŞTI

Reeflay, YouTube kanalı üzerinden yaptığı canlı yayın sırasında bir izleyiciden, 28 yaşındaki hamile kız arkadaşını dondurucu soğukta dışarda bekletmesi karşılığında 1000 dolar teklifi almıştı.

Gelen teklifin ardından Reeflay, kız arkadaşı Valentina Grigoryeva'yı sadece iç çamaşırıyla sıfırın altındaki soğukta balkona kapatmıştı. Genç kızın balkonda olduğu süre boyunca yayın yapan Reeflay, dışarıdan gelen ağlama ve yalvarma seslerinin kesilmesi sonucu dışarıya çıktığında donarak hayatını kaybetmiş genç kızın cesediyle karşılaşmıştı.

Yaşanan ölümün ardından sağlık görevlilerini arayan ve içki içerek canlı yayına devam eden Rus cani, büyük tepkiye neden olmuştu.

YALNIZCA 6 YIL CEZA ALDI

Tavırları nedeniyle soğukkanlı bir cani olarak nitelendirilen Reeflay'nin cezası, büyük belli oldu. Mahkemeye çıkarıldığında annesi tarafından sarılıp öpülerek karşılanan Reeflay, sadece 6 yıl hapis cezası aldı.

Annesinin "Oğlum bir karıncayı bile incitemez, nazik ve iyi kalpli bir insandır" diye tanımladığı Reeflay, eleştiri oklarının hedefine oturdu.