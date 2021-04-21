21 Nisan 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.333 -2.40 EURO 9,8610 0.94
USD 8,1860 0.97 ALTIN 472,430 1.86
CANLI BORSA
TÜMÜ

YouTube yeni uygulamasını Türkiye'de hizmete sundu!

AA |  21 Nisan 2021 Çarşamba - 17:15 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 17:19

YouTube'un çocuklara özel uygulaması YouTube Kids, Türkiye’deki kullanıcıların hizmetine sunuldu.


YouTube Kids'in Türkiye tanıtım toplantısı; Ulaştırma ve Altyapı  Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Bilgi Teknolojileri ve  İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) ve Google Türkiye yetkililerinin katılımıyla  çevrim içi olarak gerçekleştirildi.
 
Çocukların dijital dünyada eğlenmesini, keşfetmesini, öğrenmesini daha  güvenli hale getirip yerel içeriklerle destekleyen YouTube Kids, ebeveynlere  çocuklarının bu dijital deneyimini özelleştirmek için kullanımı kolay denetim  araçları sunuyor. 13 yaş altı çocuklar için geliştirilen YouTube Kids,  YouTube'dan ayrı bir web sitesi, Android ve İOS cihazlar için ayrı bir mobil  uygulaması olan bir video izleme platformu olarak öne çıkıyor.
 
 YouTube Kids'in içerik havuzu, yaş grubuna göre 4 yaş altı, 5-7 yaş  arası ve 8-12 olarak kategorize edildi. Çocukların sağlıklı dijital alışkanlıklar  edinmesine destek olan uygulama, Türkiye'deki çocukların yakından tanıdığı  Sevimli Dostlar, Kral Şakir, Pepee ve Niloya gibi yerel ve kültürel olarak  duyarlı ve alakalı içeriklerle ailelerle buluşuyor. Türkçe YouTube Kids'e Google  Play Store ve App Store uygulama mağazalarından veya web tarayıcı ile  "https://www.youtubekids.com" adresinden ulaşılabiliyor.
 
"Çocuklarımızın zararlı içeriklerin etkilerinden korunması son  derece önemli"
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, toplantıda  yaptığı konuşmada, çocukların ve gençlerin internetin ve ilgili dijital  teknolojilerin ana yararlanıcılarının başında geldiğini belirterek, "Yapılan  araştırmalara baktığımızda küresel ölçekte her 3 internet kullanıcısından 1'inin  18 yaşından küçük olduğunu görüyoruz. Bilgi teknolojilerinin ve internetin bu  kadar kolay ulaşılabilir hale gelmesi, bilinçli kullanılmadığı takdirde özellikle  çocuklar ve gençler üzerinde bazı olumsuz etkileri yaratabiliyor. Bu etkileri en  aza indirmek için hepimize çok önemli görevler düşüyor." dedi.
 
Çocukların internet ortamında korunmasının aynı zamanda onların  dijital mahremiyetlerinin de korunması anlamına geldiğini vurgulayan Sayan,  sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Çocuklarımızın zararlı içeriklerin etkilerinden korunması onların  sağlıklı gelişimi için son derece önemli. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde  bu durum çok daha net anlaşıldı. Sosyal medyanın yoğun bir şekilde kullanılmaya  başlamasıyla birlikte siber dünyadaki pek çok riskle daha fazla karşı karşıya  gelmeye başladık. İnternet için var olan tüm risk başlıkları gerçek hayatta da  karşılaşılabilecek durumlardır.
 
Dolayısıyla çocuklarımızı nasıl gerçek hayattaki tüm bu tehlikelerden  korumak için çaba harcıyor ve kurallar koyuyorsak, interneti de bilinçli,  güvenli, etkin bir şekilde kullanmayı öğrenerek çocuklara bunu öğreterek sanal  dünyanın risklerini minimize edebiliriz. Geleceğimiz olan çocukları olası çevrim  içi tehditlerden korurken her birimize ayrı ayrı sorumluluklar düşüyor.  Çocuklarımız için onların faydasına olacak şekilde imkan veren, seçenekler sunan  uygulamaların önemli olduğuna inandığım ve bir araya gelmemize vesile olan  YouTube Kids en güzel örneklerden bir tanesi."
 
BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da çocukların artan oranda ekran  karşısında geçirdikleri süre sebebiyle ebeveynlerin kontrolünün zorlaştığını dile  getirdi. Bu durumun risk ve tehlikeleri beraberinde getirdiğine değinen  Karagözoğlu, "Kötü niyetli kişilerin ürettikleri içeriklerin çocuklara erişme  ihtimali artıyor. Bu noktada devlet kurumlarının alacağı önlemler kadar teknoloji  şirketleri, sosyal medya platformları, video paylaşım siteleri ve dijital oyun  şirketlerinin de güncel duruma göre çocukları koruyucu ve eğitici yeni tedbirler  geliştirmesi ve çocukların maruz kaldıkları olumsuz içeriklerle ilgili kolaylıkla  bildirimde bulunmalarını sağlamaları gerekiyor." diye konuştu.
 
Ebeveynlerin internet ortamlarında hem kendi hem de çocuklarının  güvenliğinin korunması hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiğinin altını çizen  Karagözoğlu, "Oyun oynama alışkanlıkları ebeveynler tarafından kontrol edilmeli  ve sınırlamalar konulmalıdır. Kurum olarak ülkemizde yaşayan herkes için  çevrimiçi ortamın gerek sunulan içerik, gerekse güvenlik açısından daha iyi hale  gelmesi önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu vesileyle ülkemiz  çocuklarının interneti daha iyi deneyimlemeleri adına YouTube ile atılmış olan bu  adımı desteklediğimizi ve YouTube'un benzeri çalışmalarında her zaman yanında  olduğumuzun bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.
 
"Güvenli aile eğlencesini sunacağına inanıyoruz"
 
BTİDER Başkanı Ömer Faruk Sorgun ise BTK'nın sunduğu güvenli internet  hizmetini yaygınlaştırmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.  Sorgun, "BTK'nın sunmuş olduğu güvenlik hizmeti, başladığı tarihten itibaren  geçen 9 yıllık süre zarfında yaklaşık 12 milyonun üzerinde alan adının  sınıflandırmasını yapmış ve vatandaşlarımızdan gelen ihbarları değerlendirerek  neticeye ulaştırmıştır. İnternette özgürlük diyenlerin internette saygı kavramını  da öncelemeleri gerekir." dedi.
 
Google Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Kuzey de YouTube  Kids'in renkli dünyasını çocuklarla buluşturduklarını belirterek, "YouTube Kids  uygulamasının, her yaştan çocuğun tüketebileceği çocuk içeriklerinin yanı sıra  çeşitli ebeveyn denetimleri ile Türkiye'deki ebeveynlere ve çocuklara uzun  süredir bekledikleri daha güvenli aile eğlencesini sunacağına inanıyoruz."  ifadelerini kullandı.
 
Dijital platformlarda çocuk güvenliğini iyileştirmek, internet erişimi  kısıtlı çocukların bilinçli, güvenli ve etkili internet kullanımı konusunda  farkındalıklarını artırmak üzere yeni bir eğitim programını hayata geçirdiklerini  aktaran Kuzey, "Türkiye'nin 20 şehrine düzenlenecek olan bir 'roadshow' ile  BTİDER'in Güvenli İnternet Tırları'nın 200 bin çocuğa ve 2 bin öğretmene ve  ebeveyne ulaşması hedefleniyor.
 
Toplam 24 ay sürecek program kapsamında, çocuklarımız, ebeveynler ve  öğretmenler çevrimiçi güvenlik ipuçları, dijital platformlardaki riskler ve  fırsatlar konularında eğitim alacaklar. Söz konusu eğitim programı çerçevesinde  Google.org tarafından BTİDER'e 250 bin dolar tutarında bir bağış desteği  sağlanıyor. Bu programın çıktıları ile ilgili olumlu sonuçları da ilerleyen  süreçte sizlerle paylaşabilmeyi umuyoruz." diye konuştu.
 

ETİKETLER

YouTube YouTube kids YouTube uygulama
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.