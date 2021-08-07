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YouTube video arama için yeni bir hamle yaptı

07 Ağustos 2021 Cumartesi - 16:24 | Son Güncelleme : 07 08 2021 - 16:24

Google, YouTube’dan kısa bir süre önce ilerleme çubuğuna dokunarak video arama özelliğini kaldırdığında eleştirilmişti. Kullanıcıların sevdiği bu pratik dokunma hareketini geri getiriyor. Şu anda kullanıcılara sunulan bu özellik hakkında bütün detaylar


YouTube hem Android hem de iOS tarafındaki kullanıcıları için sunduğu video arama özelliğini pratik bir şekilde tekrar kullanıma açıyor. Kullanıcılar artık isterlerse ekranın sol veya sağ tarafına iki ya da daha fazla kez dokunarak kullanabilecek.
 
Kullanıcılar buna ulaşmak için aynı zamanda ilerleme çubuğunu da sürükleyebiliyor. Sunulan bu iki seçenek, bazı kullanıcılar için ilerleme çubuğunda belirli bir noktaya dokunmak kadar sezgisel olmasa da geri gelecek olması oldukça iyi.  
 
Android Police tarafından yayımlanan yeni bir rapora ortaya çıkartılan özellik bazı kullanıcılara sunulmuş durumda.

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