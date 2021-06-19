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YouTube'un yeni özelliği iOS için de geldi

19 Haziran 2021 Cumartesi - 17:54 | Son Güncelleme : 19 06 2021 - 17:54

YouTube'un Android kullanıcıları tarafından uzun bir süredir kullanılan 'resim içinde resim' özelliği nihayet iOS tarafı için de geldi. Bu sayede YouTube Premium kullanıcıları resim içinde resim özelliğini kullanabilecek.


iPad ve iPhone kullanıcıları için sunulan bu resim içinde resim özelliği, YouTube Premium hesabı olanlara sunuluyor. Yıllar boyunca eleştirilen YouTube, nihayet bu özelliği akıllı telefonlara getirmişti. Ancak iOS tarafı için bu özellik beklemedeydi. Yeni gelen bilgilere göre artık iOS kullanıcıları da bu özelliği kullanmaya başlıyor. 
 
YOUTUBE YENİ ÖZELLİKLERİ BÜNYESİNE EKLİYOR
 
Google tarafından doğrulanan bu haber, iOS kullanıcılarından premium olanlara sunulacak. ABD'de herkese bunulan bu özellik, müzik videoları için de geçerli değil. Yani farklı bölgelerde farklı şekillerde sunuluyor. Milliyet

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