Youtube Shorts Fonu Türkiye'de

Video paylaşım platformu Youtube'un destek fonu artık Türkiye'deki üreticilere de verilecek. Google'dan yapılan açıklamada Türkiye'nin aralarında bulunduğu ülkeler 100 milyon dolarlık Youtube Shorts Fonu ayrıldığı bildirildi.

Google kısa biçimli video pazarlama pazarına Youtube Shorts adı verilen bir geliştirmeyle girdi. Youtube, üreticileri platformuna çekebilmek için dünya genelinde bir destek fonu oluşturdu. Belirlenen ülkeler arasında Türkiye de yer aldı. Youtube Shorts Fonu toplamda 100 milyon dolar dan oluşuyor. Kuralları karşılayan içerik üreticileri aylık 100 dolarla 10 bin dolar arasında bonus kazanabilecek. YouTube Shorts Fonu'na nasıl başvurulur?

Kanalların son 180 gün içinde gerekli şartları karşılayan en az bir kısa video yüklemiş olması gerekir.

Kanalların YouTube Topluluk Kuralları, telif hakkı kuralları ve para kazanma politikalarına uyması gerekir.

Üçüncü taraf sosyal medya platformlarına ait filigran veya logolar içeren videolar, orijinal olmayan videolar (ör. filmlerden ya da TV programlarından düzenleme yapılmadan alınan klipler) veya başka içerik üreticilerin kanallarından yeniden yüklenmiş videolar uygunluk ölçütlerini karşılamaz.

İçerik üreticilerin ABD 'de 13 yaşından veya diğer ülkelerde/bölgelerde geçerli olan reşit olma yaşından büyük olması gerekir.

Yaşı 13-18 arasında olan içerik üreticiler için şartların bir ebeveyn ya da vasi tarafından kabul edilmesi ve kanala bağlı bir AdSense hesabı yoksa yine ebeveyn ya da vasi tarafından bir AdSense hesabı oluşturulması gereklidir.

Fondan yararlanabilmek için kanalların halihazırda YouTube'dan para kazanıyor olması gerekmez. YouTube İş Ortağı Programı'ndaki içerik üreticiler ve bir Çok Kanallı Ağ (MCN) kapsamında satış ortağı olan kanallar da fondan yararlanabilir.