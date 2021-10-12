Youtube kanalı nasıl açılır? Sıfırdan Youtube kanal açma İşlemleri...

Youtube dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından bir tanesidir. Aynı zamanda dünya üzerinde birçok kişi Youtube kanalı açarak bu kanala videolar yüklemektedirler. Youtube kanalı açmak son derecede kolay bir işlemdir. Youtube kanalı açarak Youtube videoları yükleyebilir ve yüklemiş olduğunuz bu videolardan para kazanmaya başlayabilirsiniz. Bunun için Youtube kanalını doğru bir şekilde açmanız ve düzenli olarak video yüklemeniz son derecede önemlidir. Sıfırdan Youtube kanalı açmak için gereken birçok şey bulunmaktadır. Youtube kanalı açmak tamamen ücretsiz olup herhangi bir şekilde ücret ödemeniz gerekmemektedir.

Youtube'da Google hesabınızın üzerinden oturum açtıktan sonra sol üst köşede yer alan "kanal oluştur" seçeneğine tıklayın. Burada karşınıza bir marka hesap bölümü gelecektir. Kanalınızın adını bu noktaya giriş yapmalısınız.

Youtube Kanalı Nasıl Açılır?

Öncelikle Youtube kanalına sahip olmak isteyen bir kişi mutlaka bir Google hesabı açmak zorundadır. Google hesabı olmayan kişiler Youtube kanalı açamazlar. Bunun için ilk olarak Google hesabına giriş yaparak buradan eğer hesabınız yok ise yeni hesap oluşturun. Daha sonra bu hesabınıza giriş yapın. Karşınıza çıkan seçenek ile birlikte üyelik bilgilerinizi tamamlayın. Üyelik bilgilerinizde sizlerden istenen bilgiler kişisel bilgileriniz olacaktır. Dilerseniz Google hesabınıza güvenlik doğrulama kodu da ekleyebilirsiniz. Bu şekilde daha güvenlikli bir hesaba sahip olursunuz.

Google hesabınızı oluşturup giriş yaptıktan sonra Youtube resmi sitesine giriş yapın. Daha sonra sağ üst köşeden Google hesabı ile giriş yap seçeneğine tıklayın. Ardından Youtube da bu şekilde oturum açmış olursunuz. Youtube'da Google hesabınızın üzerinden oturum açtıktan sonra sol üst köşede yer alan "kanal oluştur" seçeneğine tıklayın. Burada karşınıza bir marka hesap bölümü gelecektir. Kanalınızın adını bu noktaya giriş yapmalısınız.

Adınızı da girdikten sonra artık hesabınızı açmış olursunuz. Bu noktadan itibaren yapmanız gereken tek şey ise Youtube kanal ayarlarını düzenlemek olacaktır. Dilerseniz ayarlar sekmesine tıklayarak burada oynatma listeleri belirleyebilir ve tartışma hakkında bölümünde kanalınızın hakkında hangi bilgiler yer alıyorsa o bilgileri eklemelisiniz.

Diğer Youtube kullanıcıların ilgisini çekmek amacı ile de bir kanal resmi ve banner resmi oluşturmak son derecede önemlidir.

Sıfırdan Youtube Kanal Açma İşlemleri

Sıfırdan Youtube kanalı açmak için öncelikle bir Google Gmail hesabını oluşturmanız gerekmektedir. Google Gmail hesabınızı oluşturduktan sonra bu noktadan itibaren Youtube sitesine giderek buradan açmış olduğunuz Google hesabı ile oturum açmanı gerekecektir. Oturum açtıktan sonra ise sol üst köşede hemen yer alan "kanal oluştur" seçeneğine tıklayın ve buradan kanal adınızı belirleyin. Etkileyici bir kanal ismi belirlemek ve kanalın hızlı bir şekilde büyümesini sağlamak son derecede önemlidir. Bunun için bir portföy oluşturabilirsiniz.