YouTube'dan Türkiye kararı! Süreç başlatıldı

YouTube, Türkiye'de yerel bir tüzel kişi temsilcisi atama sürecini başlatma kararı aldığını duyurdu.

Youtube'dan yapılan açıklamada, şirketin, şeffaflığa, ifade özgürlüğüne ve bilgi erişimine olan bağlılığını korurken, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki yerel yasa ve düzenlemelere uymak için her zaman özen gösterdiği bildirildi.

Kısa bir süre önce düzenlenen 5651 sayılı kanunla (İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun) sosyal ağ platformları için getirilen yeni yükümlülüklerin son bir kaç aydır bütün yönleriyle incelendiği anlatılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: