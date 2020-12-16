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YouTube'dan Türkiye kararı! Süreç başlatıldı

AA |  16 Aralık 2020 Çarşamba - 15:43 | Son Güncelleme : 16 12 2020 - 15:57

YouTube'dan flaş Türkiye kararı! Milyonlar merak ediyordu. Günlerce ne yapılacağı konuşuldu. Youtube verilen kararı kamuoyu ile paylaştı. YouTube Türkiye'ye temsilci atama sürecini başlatma kararı aldıklarını duyurdu.


YouTube, Türkiye'de yerel bir tüzel kişi temsilcisi  atama sürecini başlatma kararı aldığını duyurdu.
 
Youtube'dan yapılan açıklamada, şirketin, şeffaflığa, ifade  özgürlüğüne ve bilgi erişimine olan bağlılığını korurken, faaliyet gösterdiği  ülkelerdeki yerel yasa ve düzenlemelere uymak için her zaman özen gösterdiği  bildirildi.
 
Kısa bir süre önce düzenlenen 5651 sayılı kanunla (İnternet Ortamında  Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele  Edilmesi Hakkında Kanun) sosyal ağ platformları için getirilen yeni  yükümlülüklerin son bir kaç aydır bütün yönleriyle incelendiği anlatılan  açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
 
"Youtube'un Türkiye'deki içerik üreticileri ve kullanıcılar için ne  kadar önemli olduğunu biliyor, her gün on binlerce içerik üreticisinin Youtube'da  yarattığı çok sesli özgün dünyayı ilgiyle takip ediyoruz. Bunun bilinciyle ve  ilkelerimize bağlı kalarak Youtube için yerel bir tüzel kişi temsilci atama  sürecini başlatma kararı aldık. Türkiye’deki yetkililerle de paylaştığımız bu  kararı almış olmaktan memnuniyet duyuyoruz."
 
  
 

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