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YouTube'dan Trump açıklaması

DHA |  05 Mart 2021 Cuma - 11:57 | Son Güncelleme : 05 03 2021 - 11:59

ABD’de tarihi 6 Ocak Kongre baskını sonrası sosyal medyada eli kolu bağlanan eski Başkan Donald Trump ile ilgili YouTube'tan açıklama geldi. YouTube'un CEO'su Susan Wojcicki, ‘şiddet tehdidi’ azalırsa platformun Trump'ın yasağını kaldırabileceğini söyledi.


ABD'de 6 Ocak kanlı Kongre baskınında eski Başkan Donald Trump'a karşı yürütülen sosyal medya boykotunda yeni gelişme yaşandı. Sosyal medya platformu YouTube CEO'su Susan Wojcicki, Trump'a uygulanan yasak ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Şu anda durduğumuz yerde, hala yüksek şiddet riskinin olduğu oldukça açık. Şiddet tehdidi azalırsa platform Trump'ın yasağını kaldırabilir" dedi.
 
SOSYAL MEDYA YASAKLARI
 
ABD’de kongre baskını sonrası eski Başkan Donald Trump’ın Twitter ve Facebook hesaplarından sonra YouTube hesabı da askıya alınmıştı. YouTube'da 2 milyonu aşkın abonesi olan Trump yedi gün boyunca yeni bir video yükleyememiş ve canlı yayın yapamamıştı. 
 
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Trump YouTube açıklama
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