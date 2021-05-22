22 Mayıs 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.452 0.14 EURO 10,2830 0.21
USD 8,4280 0.56 ALTIN 508,680 0.56
CANLI BORSA
TÜMÜ

YouTube'dan kötü haber! Hepsine reklam

22 Mayıs 2021 Cumartesi - 14:27 | Son Güncelleme : 22 05 2021 - 14:30

Dünyaca ünlü video paylaşım sitesi YouTube, tüm videolara reklam koyma kararı aldığını açıkladı. Bu reklamlardan elde edilen gelirin, küçük içerik üreticileriyle paylaşılmayacağı ifade edildi.


Dünyada en çok ziyaret edilen ve 2,3 milyar kullanıcıya sahip video paylaşım sitesi YouTube, tüm video içeriklerine reklam koyma kararı aldı. Yayınlanan yeni hizmet şartları kapsamında videolara koyulan reklamlardan elde edilen gelirin, küçük içerik üreticileriyle paylaşılmayacağı bildirildi.
 
YouTube’dan yapılan açıklamada, "YouTube, platformdaki tüm içerikten para kazanma hakkına sahiptir ve reklamlar, YouTube İş Ortağı Programı'nın parçası olmayan kanalların videolarında gösterilebilir" denildi.
 
Sosyal medya içerik üreticileri, bu kararın abone kazanmaya çalışan içerik üreticilerinin büyümesini limitleyeceği konusunda endişe duyduklarını belirtti. YouTube’un söz konusu yeni hizmet kararının 1 Haziran 2021’de yürürlüğe gireceği açıklandı.
 

ETİKETLER

Youtube reklam kötü haber
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.