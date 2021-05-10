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YouTube'dan abonelik odaklı yeni özellik test ediliyor

10 Mayıs 2021 Pazartesi - 18:03 | Son Güncelleme : 10 05 2021 - 18:03

YouTube şu anda popüler isimler başta olmak üzere milyarlarca izlenmeyle her ay en çok video girilen platform oluyor. Yeni özellikleri bünyesine katmak için uğraşan platform, söylenene göre yeni bir abonelik özelliğini test ediyor.


Yıllar içinde en çok izlenen videolara ve yapımlara ev sahipliği yapan YouTube, yalnızca abonelere yönelik sohbet için beta testi başlattığını duyurdu. Bu özellik sayesinde içerik oluşturucular, yalnızca aboneleri için canlı yayınlar ve sohbetler oluşturabilecek.
 
İLERLEYEN GÜNLERDE YENİ ÖZELLİKLER EKLENECEK
 
Söz konusu özellik içerik oluşturucuların aboneleriyle bağlantı kurmasına ve daha iyi bir iletişim ağı oluşturmasını sağlıyor. Bu çok ihtiyaç duyulan bir özellikti çünkü bazen canlı yayınlar ve sohbetler sırasında yorumlar kısmı gerçekten de çirkin içerikli mesajlar yer alabiliyor. 
 
Test edilen yeni özellik aynı zamanda Twitch'ten tanıdık geliyor. Canlı akışları barındıran içerik oluşturucular, hangi abonelerin canlı yayınlarına katılabileceğini de kontrol edebiliyor. Kanala ne kadar süredir abone olduklarına bağlı olarak yalnızca belirli bir kitleye izin verebileceği anlamına geliyor.

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YouTube abonelik özellik
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